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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۳۳

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم خبر داد؛

توزیع ۷۰ هزار اصله نهال به مناسبت روز درختکاری در قم

توزیع ۷۰ هزار اصله نهال به مناسبت روز درختکاری در قم

قم - مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم از توزیع ۷۰ هزار اصله نهال به مناسبت روز درختکاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیام جوادیان در نشست خبری که ظهر سه‌شنبه در شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به فرارسیدن هفته درختکاری اظهار داشت: در این راستا پویش مردمی درخت دوستی بنشان طراحی شده است.

وی با اشاره به افتتاح بوستان بانوان منطقه ۶ به مناسبت هفته درختکاری افزود: به همین مناسبت کاروان توزیع نهال در شهر قم به راه خواهد افتاد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به راه اندازی غرفه‌های توزیع رایگان نهال در هشت منطقه شهرداری قم گفت: در قالب این طرح مشخصات شهروندان را در قالب پویش ثبت می‌کنیم و وضعیت نهال را بعد از آن پیگیری می‌کنیم.

وی با اشاره به برگزاری مراسم کاشت درخت با حضور علما و مراجع تقلید افزود: همچنین گروهی از سازمان فرهنگی به مدارس مراجعه کرده و اقدام به فرهنگ سازی در حوزه فضای سبز خواهند داشت.

برگزاری جشن بزرگ درختکاری بوستان ظهور

از دیگر اقداماتی که جوادیان به آن اشاره کردی افتتاح نمایشگاه گل و گیاه و گیاهان دارویی در محل دائمی نمایشگاه‌ها بود که ۱۰۰ غرفه دار از سراسر کشور از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در این نمایشگاه حضور دارند.

وی افزود: جشن بزرگ درختکاری فردا در بوستان ظهور در نزدیکی مسجد جمکران با حضور مدیران استانی برگزار خواهد شد.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم با اشاره به برگزاری جشنواره هنر و طبیعت با مشارکت یکی از سمن‌های فعال ادامه داد: تفاهم نامه‌ای با سازمان فنی حرفه‌ای داشتیم که در قالب آن مجموعه‌ای از دوره‌های آموزشی در این سازمان شامل دوره پرورش گل و گیاه زینتی، گیاهان روند و ...برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4245184

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