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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۳۹

فرمانده انتظامی استان مرکزی:

روحانیون نقش موثری در تبیین اهمیت کار محافظان امنیت جامعه دارند

روحانیون نقش موثری در تبیین اهمیت کار محافظان امنیت جامعه دارند

اراک- فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: روحانیون نقش موثری در تبیین اهمیت کار محافظان امنیت جامعه و همچنین آگاهی بخشی در رابطه با انتظارات متقابل مردم و نیروی انتظامی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کیومرث عزیزی پیش از ظهر سه شنبه در دومین گردهمایی پلیس و ائمه جماعات استان مرکزی در اراک، با محوریت پیشگیری از آسیب های اجتماعی اظهار داشت: امروز هیچ فردی نمی تواند منکر وجود امنیت در جامعه شود و باید بگوییم که محوریت اصلی فعالیت ما نیز بر مبنای ایجاد امنیت و رفع دغدغه مردم در حوزه امنیتی است که باید آسایش خاطر مورد نیاز را در این زمینه به وجود آوریم.

وی افزود: تمامی قوای مدیریت باید به وظیفه خود عمل کنند تا امنیت به معنای واقعی در جامعه و برای تمامی اقشار محسوس باشد و آسایش و رفاهیات برای تمامی افراد فراهم آورده شود، تاکید بجا به وظایف پلیس سبب دلگرمی می شود و در مقابل بزرگ نمایی بیهوده همانند یک آفت عمل می کند.

فرمانده انتظامی استان مرکزی خاطرنشان کرد: پلیس آنچه را که باید انجام بدهد و تکلیف قانونی و امر ولایت باشد، بدون هیچگونه بهانه ای به انجام می رساند حتی اگر عده ای از انجام این اقدامات خشنود نباشند.

عزیزی تصریح کرد: ما باید نیروی پلیس را در برقراری امنیت، ایثارگری و آنچه که به انجام رسانده تشویق کنیم و در نظر داشته باشیم که تحمل و مدارا شرط عقل اقدامات پلیس است که تنها باید برای عوامل خودی اعمال شود و نمی توانیم با افرادی که پابرهنه به میان جامعه آمده اند با مروت برخورد کنیم، زیرا برخی به دنبال آسیب وارد کردن به کشور هستند.

وی ادامه داد: برخی از موضوعات در جامعه با شفافیت بیش از حد گفته شد و با افشای این مطالب، تکانه هایی را به وجود آوردیم که گستره های قومی، مذهبی، نژادی و غیره در کشور فعال شد و بخشی از مطالبات امروز نتیجه همین تکانه ها است و زمانی که خود ما زلزله اطلاعاتی در جامعه به راه می اندازیم تا به قدرت دست یابیم شاهد این موارد نیز هستیم.

فرمانده انتظامی استان مرکزی عنوان کرد: رعایت نکردن معیارهای رسیدن به قدرت می تواند بدترین سم برای جامعه باشد و به دنبال آن کسانی که باید حراست و پاسداری جامعه را به انجام برسانند ممکن است در بخش هایی دچار تردید شوند.

عزیزی بیان کرد: انتظار ما از جامعه روحانیت بر این است تا هدف ایستادگی به پای نظام را برای مردم تبیین کنند و در مقابل، انتظار مسئولین و پلیس را هم شرح دهند، اگر هر مسجد یک گروه و یا یک سامانه برای اطلاع رسانی داشته باشد می توان این موارد را به خوبی به اطلاع رساند.

وی ابراز داشت: باتوجه به اینکه شخصیت افراد در سنین کودکی و بین سه تا پنج سال شکل می گیرد باید بکوشیم تا آموزش های لازم را از همین سنین و از مقاطع مهد کودک و کودکستان آغاز کنیم تا در سال های بعد کمتر دچار بروز آسیب های اجتماعی در جامعه باشیم.

کد مطلب 4245188

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