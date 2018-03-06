اگر فردی خلاف کرد قاطعانه با آن تخلف برخورد شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدعلی قاضی عسکر که در مراسم تواصی به حق درجمع نمازگزاران سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری سخن می گفت درادامه تبیین راهکارهای تامین امنیت اخلاقی درجامعه، بسیاری ازتعالیم و دستورات اسلامی را زمینه ساز ایجاد امنیت اخلاقی دانست.

نماینده ولی فقیه درامورحج و زیارت اهمیت زدودن حقد و کینه ازدلها درمسیرتحقق امنیت اخلاقی در جامعه را یادآور شد و گفت: عمل به این دستوراخلاقی به ایجاد آرامش درجامعه کمک کند و از اضطراب درون جامعه می کاهد.

وی درادامه به حدیثی از رسول مکرم اسلام درنکوهش دشنام دادن اشاره و تاکید کرد: دشنام گویی آتش کینه را در دلها زنده می کند و دشمنی ها را افزایش می دهد و اگر فرد دشنام داده شده قدرت مقابله نداشته باشد آن را به صورت کینه در دل نگاه می دارد و در وقتش واکنش و عکس العمل نشان می دهد.

حجت الاسلام قاضی عسکر گفت: رسول اکرم می فرماید: آیا می خواهید آنها که کمترین شباهت را درامور دینی به من دارند به شما معرفی کنم؟ گفتند آری یا رسول الله ، حضرت فرمود: یکی از آنها دشنام گوی بی پروا از شنیدن فحش است و دیگری "اَلـبَذی البخیل" آدم لوده بخیل که دوست نمی دارد خیری به کسی برسد، سوم افراد خود پسنداند و چهارم "الحقود الحسود" انسان های کینه توز و حسودند.

وی افزود: افراد خود پسند از رفتار خود راضی اند و هرکاری که انجام می دهند آن را درست می دانند اما نسبت به رفتاردیگران همیشه حساس اند.

وی اضافه کرد: افراد کینه ورز و حسود موجب دشمنی درجامعه می شوند و امنیت اخلاقی را از بین می برند.

نماینده ولی فقیه اینگونه خصیصه ها را منشاء یک سلسله از آسیب های اجتماعی دانست و اظهار داشت: اگر کینه و حقد از دل ها خالی نشود در جایی برای جامعه خطر ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه کینه فقط شخصی نیست و حتی در سطح کشورها نیز مشاهده می شود، گفت: دراین منطقه برخی ازکشورها به خاطر کینه ای که در اوایل از انقلاب به دل گرفته اند با نظام جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند و برای خالی کردن کینه و عقده های خود، درمقابل این نظام عکس العمل نشان می دهند.

حجت الاسلام قاضی عسکربا اشاره به اینکه امیرمومنان حضرت علی (ع) می فرماید: «اَلحِقدُ مَصار والغَضَب»، حقد و کینه را برانگیزاننده خشم توصیف کرد و گفت: حقد و کینه مقدمه ای برای عصبانی شدن و ایجاد خشونت درفرد و جامعه است.

وی افزود: درصدراسلام قبایل اوس و خزرج ۱۲۰ سال با یکدیگر جنگیدند و منشاء آن حقد و کینه و انتقام جویی بود، سپس پیامبراکرم بین آنها صلح برقرارو از افزایش کینه توزی جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه امیرمومنان می فرماید: "طَهِّرُوا قُلُوبَکُمْ مِن الْحِقْدِ فإِنَّهُ داءٌ مُوبِئٌ – دل هایتان را از کینه که یک درد مهلک و هلاک کننده است خالی کنید، تصریح کرد: حقد و کینه عامل بسیاری از نابسامانی ها در زندگی شخصی و جامعه است.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه حضرت علی (ع) عامل بسیاری از فتنه ها در جامعه را کینه توزی می داند ، افزود: منشاء بسیاری از آسیب های اجتماعی حقد و کینه است و نباید اجازه داد مردم نسبت به نظام و مسئولان شان حقد و کینه پیدا کنند.

وی اضافه کرد: ممکن است یک یا چند مسئول درجامعه سوء استفاده کرده باشند اما این به معنای ناصالح بودن دیگر مسئولان جامعه نیست، این همه افراد هم اکنون بدون مشکل درحال خدمت هستند چرا باید جمع بست و کاری کرد که هیچ کس مسئولیت قبول نکند، اگر قرار است قبول مسئولیت ضد ارزش تلقی شود افراد توانمند مسئولیت ها را نخواهند پذیرفت.

وی تصریح کرد: اگرفردی خلاف کرد قاطعانه با آن تخلف برخورد شود لیکن اینگونه موارد نباید موجب بدنام شدن دیگر مسئولان شود و در نتیجه افراد شایسته از پذیرش مسئولیت درجامعه اسلامی و خدمت به مرم خودداری کنند.

حجت الاسلام قاضی عسکردرادامه خطر سخن چینی را در به خطرانداختن امنیت جامعه یادآور شد و گفت: پیامبراکرم می فرمایند: "أَبْغَضُکُمْ إِلَی اللَّهِ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِیمَةِ المُفرِقوُنَ بَینَ الاِخوان الْمُلْتَمِسُونَ لِلْبرَاءِ الْعَثَرَات – بدترین و مبغوض ترین شما نزد خداوند کسانی هستند که سخن چینی و میان برادران دینی جدایی ، دشمنی و اختلاف ایجاد می کنند و دنبال این هستند که خطا و اشتباهی را از افراد بیگناه بدست آورند و موجب جدایی برادران دینی از هم شوند.

وی با اشاره به اینکه امروزبا استفاده ازشبکه های مجازی سرعت انتقال مطالب نسبت به گذشته بسیاربیشتر شده است، اظهار داشت: اگر آبروی فردی ریخت و اختلاف درست شد دیگر براحتی نمی توان آن را از ذهن مردم پاک کرد و به وضع قبل بازگشت.

وی با اشاره به اینکه حضرت امیر به نقل از رسول گرامی اسلام می فرماید: "إن الله یبغض المعَبِّس فی وجه إخوانه – خدواند دشمن می دارد کسی را که در برابر برادران دینی اش؛ رو ترش کند"، اظهار داشت: اسلام این دستورات را مطرح می کند برای اینکه می خواهد امنیت اخلاقی در جامعه حاکم شود.

نماینده ولی فقیه با اشاره به اینکه درروایات برتحقیر نکردن مسلمان تاکید شده است، افزود: دراسلام، لباس یا عرب و عجم بودن ملاک نیست بلکه ملاک تقوی است و هرکس با تقوی تر باشد در نزد خدواند گرامی تر است بنابراین، فردی که ویژگی های دینی ندارد ولی از ثروت و موقعیت اجتماعی برخورداراست پیش خدا عزیز نیست.

وی با بیان اینکه امام صادق فرمود: فردی که بنده ای از بندگان خدا را خوار و ذلیل کند اعلان جنگ با باریتعالی داده است، اظهار داشت: نباید هیچ کس را تحقیرکرد و هر فردی که شهادتین را گفت و مسلمان شد و حتی غیرمسلمانان باید درجامعه اسلامی عزت داشته باشد.

حجت الاسلام قاضی عسکربا تاکید براینکه باید دشمنی ها را زدود و رفاقت ها را بیشتر کرد، گفت: رعایت این نکات موجب می شود تا امنیت اجتماعی درجامعه تحکیم شود.

وی خطاب به حاضران توصیه کرد: اینگونه موارد فقط برای شنیدن نیست بلکه برای اجرا و عملی کردن است باید تمرین کرد و از فرصت ها استفاده و تلاش نمود ازهمه جهات درجامعه تحقق پیدا کند.