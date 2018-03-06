ثبت نام اردوی راهیان نور ویژه اصحاب رسانه گلستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج رسانه گلستان، علی محمد جعفری اظهار کرد: ثبت نام سومین دوره اردوی راهیان نور ویژه اصحاب رسانه استان گلستان آغاز شد.

وی افزود: این کاروان طبق برنامه ریزی صورت گرفته چهارم فروردین به سمت مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهدشد.

جعفری اظهار کرد: این اردو به صورت خانوادگی خواهد بود و اصحاب رسانه می توانند با خانواده خود در این اردو ثبت نام کنند.

وی گفت: این اردو پنج روزه خواهد بود و از مناطق عملیاتی و زیارتگاههای «شرهانی»، «فتح المبین»، «دوکوهه»، «هفت تپه»، «فکه»، «چزابه»، «کانال کمیل»، طلائیه، نهر خین، شلمچه ، خرمشهر، اروند و معراج الشهدای اهواز بازدید خواهد شد.

جعفری اظهار کرد: ثبت نام از روز سه شنبه ۱۵ اسفند آغاز و تا ۲۶ اسفند ادامه خواهد داشت.

مسئول سازمان بسیج رسانه گلستان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت محدود کاروان، اولویت با نفراتی خواهد بود که زودتر ثبت نام و هزینه اردو را پرداخت کرده باشند، از آنجا که در حال حاضر سهمیه و ظرفیت ۴۰ نفر است، توصیه می کنیم که داوطلبان هرچه سریعتر اقدام کنند.

وی در خصوص هزینه اردو اظهار کرد: سرانه هر نفر حدود ۴۰۰ هزار تومان بوده که با توجه به کمکهای صورت گرفته اصحاب رسانه از ۵۰ تا ۹۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

جعفری در پایان گفت: ثبت نام به صورت اینترنتی خواهد بود و علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت بسیج رسانه صفحه استان گلستان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.