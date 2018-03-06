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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۳۹

مسئول سازمان بسیج رسانه گلستان:

ثبت نام اردوی راهیان نور ویژه اصحاب رسانه گلستان آغاز شد

ثبت نام اردوی راهیان نور ویژه اصحاب رسانه گلستان آغاز شد

گرگان- مسئول سازمان بسیج رسانه گلستان از آغاز ثبت نام سومین دوره اردوی «راهیان نور» ویژه اصحاب رسانه استان گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بسیج رسانه گلستان، علی محمد جعفری اظهار کرد: ثبت نام سومین دوره اردوی راهیان نور ویژه اصحاب رسانه استان گلستان آغاز شد.

وی افزود: این کاروان طبق برنامه ریزی صورت گرفته چهارم فروردین به سمت مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهدشد.

جعفری اظهار کرد: این اردو به صورت خانوادگی خواهد بود و اصحاب رسانه می توانند با خانواده خود در این اردو ثبت نام کنند.

 وی گفت: این اردو پنج روزه خواهد بود و از مناطق عملیاتی و زیارتگاههای  «شرهانی»، «فتح المبین»، «دوکوهه»، «هفت تپه»، «فکه»، «چزابه»، «کانال کمیل»، طلائیه، نهر خین، شلمچه ، خرمشهر، اروند و معراج الشهدای اهواز بازدید خواهد شد.

جعفری اظهار کرد: ثبت نام از روز سه شنبه ۱۵ اسفند آغاز و تا ۲۶ اسفند ادامه خواهد داشت.

مسئول سازمان بسیج رسانه گلستان اظهار کرد: با توجه به ظرفیت  محدود کاروان، اولویت با نفراتی خواهد بود که زودتر ثبت نام و هزینه اردو را پرداخت کرده باشند، از آنجا که در حال حاضر سهمیه و ظرفیت ۴۰ نفر است، توصیه می کنیم که داوطلبان هرچه سریعتر اقدام کنند.

وی در خصوص هزینه اردو اظهار کرد: سرانه هر نفر حدود ۴۰۰ هزار تومان بوده که با توجه به کمکهای صورت گرفته اصحاب رسانه از ۵۰ تا ۹۰ درصد تخفیف برخوردار خواهند شد.

جعفری در پایان گفت: ثبت نام به صورت اینترنتی خواهد بود و علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت بسیج رسانه صفحه استان گلستان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

کد مطلب 4245193

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