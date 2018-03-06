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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۳۹

معاون دادگستری لرستان:

حقوقدانان برتری قوانین ایران در قیاس با دیگر کشورها را تبیین کنند

حقوقدانان برتری قوانین ایران در قیاس با دیگر کشورها را تبیین کنند

خرم‌آباد- معاون منابع انسانی و آموزش دادگستری لرستان گفت: حقوقدانان بسیجی باید برتری قانون اساسی ایران در قیاس با قوانین دیگر کشورها را برای مردم تبیین کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عزیزی ظهر سه شنبه در گردهمایی سازمان بسیج حقوقدانان با محوریت بررسی آسیب ها، چالش ها و موانع پیش روی حقوقدانان با اشاره به اینکه انقلابی بودن و کارآمدی قوه قضاییه دو محور مهم در این دستگاه است، اظهار داشت: کارآمدی قوه قضاییه باید با دو امر اساسی اجرای عدالت و خوشبینی به نظام همراه باشد.

وی با بیان اینکه فقه اسلام مخصوصا فقه شیعه دارای قوانین ویژه ای است، قوانین ایران به روز و پیشرفته و مدرن هستند، تصریح کرد: کارآمدی قوانین ایران در قیاس با قوانین دیگر کشورها اگر بیشتر نباشد کمتر هم نیست.

معاون منابع انسانی و آموزش دادگستری لرستان خاطرنشان کرد: حقوقدانان بسیجی باید روی شناسایی این توانایی ها بیشتر کار کنند و نتایج را به مردم ارائه دهند.

بر اساس این گزارش، گردهمایی سازمان بسیج حقوقدانان با محوریت بررسی آسیب ها، چالش ها و موانع پیش روی حقوقدانان امروز سه شنبه با حضور سردار مرتضی کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، دادستان مرکز لرستان و جمعی از حقوقدانان در سپاه لرستان برگزار شد.

کد مطلب 4245213

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