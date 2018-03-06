مراسم روز درختکاری در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز درختکاری ظهر سه‌شنبه و با حضور مسئولان استان در شهرک مهدیه قم برگزار و ۷ نهال در محوطه ورزشگاه شهرک مهدیه و ۳۰۰ نهال مثمر و غیرمثمر در ورودی شهرک مهدیه غرس شد.

مسئول دفتر مرکز امور طلاب و دانش آموختگان حوزه در این مراسم حفظ محیط زیست را از مهمترین ویژگی‌های سبک زندگی اهل بیت(ع) ارزیابی کرد و گفت: به فرموده پیامبر اکرم(ص) کاشتن درخت صدقه جاریه است.

به گفته حجت الاسلام ابوالقاسم طاهری پیامبر اکرم نکات بسیاری را در رابطه با محیط زیست عنوان کرده‌اند از جمله اینکه حفر چاه و تولید منابع آبی و همچنین جاری کردن و احیای قنات را هم از جمله صدقات جاریه خوانده‌اند.

اهمیت درخت در دین اسلام

وی کاشت درخت را همراه با ثواب و اجر بسیار خواند و تأکید کرد: به فرموده پیامبر اسلام(ص) هر درختی که کاشته شود تا زمانی که میوه و بار داشته باشد برای فردی که آن را کاشته پاداش و اجر به همراه خواهد داشت.

حجت الاسلام طاهری وجود سه مسجد با نام درخت در عربستان را یکی دیگر از دلایل اهمیت درخت در دین اسلام برشمرد و افزود: حضرت زهرا(س) نیز حیاط خانه خود را با درخت زینت دادند و به آن حدیثه الزهرا(س) می‌گفتند و ما هم باید با همه نفوذهایی که در همه عرصه‌ها وجود دارد به این روش اهل بیت(ع) تمسک جوییم.

وجود ۵۰۰ هکتار فضای سبز در شهرک مهدیه

مدیر عامل شهرک مهدیه نیز در این مراسم به ارائه توضیحاتی در رابطه با این شهرک پرداخت و گفت: این شهرک ۳ هزار نفر جمعیت دارد و با توجه به جایگاه خاصی که دارد می‌تواند مکان مناسبی برای توسعه فضای سبز باشد که نقش مهمی هم برای بهبود فضای تنفسی شهر به همراه خواهد داشت.

علی عرب به وجود ۵۰۰ هکتار فضای سبز در این شهرک اشاره کرد و افزود: این مسئله می‌تواند الگوی ارتقای فضای سبز استان باشد.