ماهواره ای به اندازه یک اتوبوس به فضا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، امروز اسپیس ایکس به طور موفقیت آمیز یک ماهواره مخابراتی اسپانیایی را به مدار زمین برد. این پنجاهمین پرتاب موفقیت آمیز شرکت به حساب می آید.

موشک دو طبقه فالکون ۹ همراه ماهواره اسپانیایی Hispasat ۳۰W-۶از مقر نیروی هوایی کیپ کارناوال در فلوریدا پرتاب شد و ۳۰ دقیقه بعد در مدار زمین قرار گرفت.

به گفته الون ماسک این ماهواره بسیار برزگ و به اندازه یک اتوبوس شهری بوده است. این بزرگترین ماهواره ای است که تاکنون به آسمان فرستاده شده است.

به طور معمول یک طبقه اول موشک فالکون ۹ به زمین فرود می آید. این روند بخشی از برنامه اسپیس ایکش برای تولید و ساخت موشک های قابل استفاده است.

اما اسپیس ایکس اعلام کرد به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی تلاشی برای فرود طبقه اول موشک نشده است.