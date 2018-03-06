پرداخت مطالبات پیمانکاران «شهر آفتاب» بر عهده شهرداری تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن رسولی در جلسه امروز شورای شهر تهران در بررسی لایحه «اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۳۹۶» درباره اصلاحیه بودجه ۲۰۰ میلیارد تومانی برای احداث و توسعه مجموعه شهر آفتاب، اظهار کرد: اعضای شورای شهر در دوره چهارم به دلیل تصمیم برای واگذاری مجموعه شهر آفتاب، اعتبار مصوب برای این مجموعه را از بودجه حذف می‌کنند، اما بنا به دلایلی واگذاری شهر آفتاب منتفی می‌شود.

وی با اشاره به بازدیدی که تعدادی از اعضای شورای پنجم از مجموعه شهر آفتاب با حضور شهردار تهران داشتند، گفت: در این بازدید مشخص شد که ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه این مجموعه هزینه شده است. این مبلغ بر اساس اسناد هزینه صورت‌وضعیت قطعی پیمانکاران است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران، همچنین اعلام کرد: درباره مجموعه شهر آفتاب نشستی با مسئولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت برگزار شد که خروجی نداشت. در حال حاضر مجموعه شهر آفتاب متعلق به شهرداری تهران است و مادامی‌که تصمیم جدیدی برای این مجموعه گرفته نشود، باید هزینه جاری و نگهداشت و پرداخت مطالبات پیمانکاران توسط شهرداری پرداخت شود.

وی درباره پیشنهادی مبنی بر حذف اصلاح اعتبارات تملک دارایی مالی با عنوان «دیون بلامحل» که در اصلاحیه اعتبار ۴۰ میلیارد تومان برای آن اعلام‌شده است، گفت: این ردیف برای رفع دیون شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی است که متقاضی احداث بناهای تجاری، مسکونی و اداری بودند اما به دلیل ناشی از رکود بازار اعلام انصراف کردند و خواهان استرداد پولشان هستند ازاین‌رو نباید این ردیف حذف شود.