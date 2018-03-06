قزوین، استان امن و توام با آرامشی در کشور است/انتصابات اشکال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که روز سه شنبه در سالن مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شداظهارداشت:مشارکت ۸۳ درصدی مردم قزوین در انتخابات بیانگر نشاط و شادابی مردم در فعالیتهای اجتماعی است و این نشاط باید در همه عرصه ها حفظ شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قزوین تصریح کرد: نشاط اجتماعی یک ظرفیت ارزشمند اجتماعی است که باید برای توسعه سیاسی از آن استفاده کنیم.

تامین امنیت اولویت مسئولان استان قزوین

آشناگر یادآورشد: تیم جدید مدیریت استان مهمترین اولویت خود را تامین آرامش، امنیت و دوری از التهاب سیاسی قرار داده زیرا باور داریم ناامنی سم مهلک توسعه پایدار است.

وی اضافه کرد:قزوین با داشتن نقش ملی باید از جایگاه امنیتی بالایی برخوردار باشد تا بتواند هم در استان و هم کشور نقش خود را ایفا کند و همه تلاش خود را در این زمینه بکار خواهیم گرفت تا این امر محقق شود.

مبنای کار آمایش سرزمین است

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: مبنای کار توسعه ای آمایش سرزمین است وبا این جهت دهی می توان به توسعه همه جانبه دست یافت و رویکرد دولت دوازدهم حرکت در این مسیر است.

شایسته سالاری را پیاده می کنیم

وی اضافه کرد: دولت دوازدهم در استان قزوین از نیروهای مستعد، شایسته و توانمند برای تصدی مدیریت ها استفاده کرده و به نیروهای جوان و بانوان توجه ویژه خواهد کرد.

آشناگر بیان کرد: تغییرات در حوزه مدیریتی کاملا طبیعی است و باید برخی اوقات آن را تبدیل به احسن کنیم و کارآمدی را بالا ببریم.

کاهش جرائم سرقتی و خشن در استان

وی در ادامه از کاهش جرائم سرقتی دراستان خبردادواظهارداشت:کاهش ۷ درصدی سرقت ها و ۲۰ درصدی سرقت مسلحانه، کاهش ۳۰ درصدی سوانح و ۱۲ درصدی فوتی در سوانح بیانگر امن بودن فضای استان است.

آشناگر بیان کرد: همچنین نزاع دسته جمعی ۱۷ درصد کاهش یافته و تجمع غیرمجاز هم ۳۰ درصد کمتر شده و این آمار نشان می دهد استان ما از نظر امنیتی در شرایط ایده آلی قرار دارد و بهترین مکان برای سرمایه گذاری است.

اعتراضات در چارچوب قانون حق شهروندان است

وی بیان کرد: اعتراضات در چارچوب قاون حق همه شهروندان است امانباید بامبانی اسلامی مغایرت داشته باشد و حتما بین اعتراض و اغتشاش لازم است فرق قائل شویم.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین اظهارداشت:باید مردم را آموزش دهیم اعتراض خود را قانونمند مطرح کنند و مسئولان امنیتی هم وظیفه دارند با ریشه یابی مشکلات راهکارهای برون رفت از مسائل را اتخاذ کنند.

وی اضافه کرد: باید موضوع گفتگو بین احزاب و جریانهای سیاسی را رواج دهیم و باب کنیم تا بدین وسیله از بسیاری از حوادث جلوگیری شود.

۱۲۷ نفر در تاکستان و ۷۹ نفر در قزوین دستگیر شدند

آشناگر در ادامه گفت: در حوادث نا آرامی های اخیر در استان تعداد ۱۲۷ نفر در تاکستان و ۷۹ نفر در قزوین دستگیر شدند که پس از بررسی وضعیت آنها در حال حاضر فقط ۱۰ نفر در تاکستان که در آتش زدن اموال عمومی مشارکت داشتند و ۲۰ نفر از قزوین در زندان هستند و بقیه آزاد شده اند.

وی افزود: چند نفر هم توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند که به پرونده آنها رسیدگی خواهد شد.

آموزش مدیران را جدی گرفته ایم

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین تصریح کرد: برای مقابله با بحرانها باید همه آموزش ببینیم و در این راستا آموزش همه مدیران را جدی گرفته ایم و فرمانداران پس از انتصاب با مهارتهای امنیتی آشنا خواهند شد.

رسانه ها مدیران را پاسخگو کنند

آشناگر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص شایسته سالاری در انتخاب مدیران و توجه به نقد رسانه ها اظهارداشت: از نقد همه رسانه های دلسوز استقبال می کنیم و باور داریم همه مدیران باید از نقد سازنده برای بهبود کیفیت مدیریت خود استفاده کنند.

وی بیان کرد: رسانه ها لازم است در موقع لازم به مدیران استرس وارد کنند که مراقب رفتار و عملکرد خود باشند و تذکر رسانه ها می تواند از تخلف و فساد جلوگیری کرده و به کارآمد شدن مدیران کمک کند.

نظام انتصابات اشکال دارد

آشناگر بیان کرد: می پذیریم که نظام انتصابات در کشور اشکال دارد و شخصیت های زیادی در انتخاب مدیران تاثیرگذار و تعیین کننده هستند و هر کس لابی بیشتری داشته باشد به مسئولیت نزدیکتر می شود اما تلاش می کنیم حتما یکی سری از عوامل از جمله شایستگی، کارآمدی، صلاحیت عمومی در افراد برای مدیر شدن مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد:مسئولان باید برنامه های دولت را باور داشته باشندو در اجرای آن همت کننددر غیر اینصورت نمی توان انتظار داشت مسئولیت به آنها داده شود.

اشناگر اذعان کرد بخشی از نارضایتی مردم از مدیران ضعیف است و باید همه ما گوش شنوا داشته باشیم و از رسانه ها انتظار داریم هرجا انتصابی ضعیف بود به ما تذکر دهند.

وی بیان کرد: اعتقاد داریم با تشکیل کارگروههای مختلف و دستور اکید استاندار و عزم مسئولان مشکلات کارگری در استان فروکش کرده و کاهش یافته و باید این روند همچنان با رسیدگی به درخواست منطقی کارگران برای ساماندهی وضعیت آنها ادامه یابد.