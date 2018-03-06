زراعت چوب در ۷۰ هکتار از عرصه های قائمشهر انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی امینی بعدازظهر سهشنبه در مراسم جشن روز درختکاری اظهارداشت: توسعه فرهنگ درختکاری در بین اقشار مختلف جامعه یکی از اهداف مهم روز درختکاری است که بایستی همه ما به خاطر این نعمتهای بیبدیل، شاکر خداوند باشیم.
وی عنوان کرد: جنگلها و منابعطبیعی امانتی است که از گذشتگان به ما ارث رسیده که باید به سلامت به دست آیندگان سپرده شود.
امینی با تأکید بر اهمیت منابعطبیعی، ضمن تقدیر از همه کسانیکه برای حفظ و صیانت از منابعطبیعی، زحمت میکشند، عنوان کرد: حفظ منابعطبیعی نیاز به عزم ملی دارد و حراست از آن وظیفه همگان است.
رئیس منابع طبیعی قائمشهر،با اشاره به تصویب طرح تنفس و تعطیلی بهرهبرداری از جنگلهای شمال توسط مجلس و دولت، تصریح کرد: در سال جاری تاکنون در ۷۰ هکتار از عرصهها و کنار آبندانها و خیابانها زراعت چوب داشتیم که تا پایان سال ۱۰ هکتار باقیمانده اجرا خواهد شد.
رئیس منابعطبیعی و آبخیز داری قائمشهر از توزیع ۶۷ هزار اصله نهال در شهرستان قائمشهر خبر داد و افزود: این رقم تا پایان سال به ۷۳ هزار اصله خواهدرسید.
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