آماده سازی ۶۰ کلاس درس برای اسکان مسافران در بخش گردشگری شهیون

محمدحسین خجسته کیا در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در راستای اسکان مسافران نوروزی در بخش کوهستانی و گردشگری شهیون دزفول، تعداد ۶۰ کلاس درس در ۲۴ دبستان آماده سازی شده است.

وی با بیان اینکه در نوروز سال جاری بالغ بر ۸۰ هزار گردشگر از جاذبه های بخش گردشگری شهیون دیدن کردند، افزود: پیش بینی می شود، آمار گردشگران در سال آینده افزایش یابد.

بخشدار شهیون در ادامه با اشاره به گستردگی این بخش کوهستانی و صعب العبور گفت: این بخش در این زمان تنها یک پاسگاه پلیس دارد ؛ به دلیل ازدحام جمعیت در ایام نوروز و امکان رخ داد حوادث احتمالی، نیازمند افزایش گشت های پلیس و همکاری نیروی انتظامی برای برقراری امنیت هستیم.

خجسته کیا با تاکید بر اینکه امکانات بخشداری شهیون پاسخگوی خدمت رسانی به شهروندان نیست، تصریح کرد: از تمام دستگاه های خدماتی انتظار همکاری وجود دارد، در همین راستا از سازمان شهرداری انتظار می رود تا چندین دستگاه حمل زباله را در این بخش مستقر کند.

به گزارش مهر، بخش شهیون یکی از بخش های چهارگانه شهرستان دزفول است که در شمال شهرستان قرار دارد. این منطقه دارای روستاهای زیاد و جاذبه های گردشگری متنوع است. آبشار شوی بزرگترین آبشار خاورمیانه، دریاچه شهیون یکی از زیباترین دریاچه های ایران و روستای تاریخی لیوس، دره شگفت انگیز کول خرسون، منطقه رویایی صوفی احمد، کوه زیبای سگریون و بسیاری از جاذبه های گردشگری در این بخش وجود دارند. طبیعت این منطقه در ماه های آذرماه تا اواخر فروردین بسیار دیدنی و دلنشین است.

بخش کوهستانی شهیون با هفت دهیاری دارای مساحتی معادل دو هزار و ۸۹۱ کیلومتر مربع است که ۶۲ درصد وسعت کل شهرستان دزفول را شامل می شود و دارای جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر است.