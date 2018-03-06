احداث کتابخانه روستایی توسط خالق شهرک الفبا

به گزارش خبرنگار مهر، فردوس حاجیان بعدازظهر سه شنبه در حاشیه افتتاح این کتابخانه در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: مدرسه کتابخوان، جامعه کتابخوان ایجاد میکند.
معلم نمونه یونسکو، عنوان کرد: در مدارس، دانشآموزان موظف به خواندن کتابهای درسی هستند اما اگر ما بتوانیم در حوزههای مختلف کتاب وارد مدارس کنیم مهارتهای گوناگون زندگی را به آنان آموختهایم.
حاجیان با بیان اینکه دانش آینده، زندگی آینده است، گفت: مطالعه همزمان کتابهای غیردرسی و کتابهای درسی مهارتهای اجتماعی و زندگی را به دانشآموزان میآموزد و آنان را در مسیر توسعه قرار میدهد.
در ادامه این مراسم به مناسبت روز درختکاری دانشآموزان در حیاط این دبیرستان تعدادی نهال غرس کردند. یادآور میشود، احداث کتابخانه در دبیرستان دخترانه شایسته خرماکلای قائمشهر بمبلغ ۱۰۰ میلیون ریال و با هزینه شخصی فردوس حاجیان انجام شدهاست.
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