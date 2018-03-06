آران و بیدگل میزبان سی و ششمین دوره مسابقات قرآنی شمال اصفهان است

محسن عباسیان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سی و ششمین دوره مسابقات قرآن و معارف اسلامی دانش آموزان قطب ۲ استان اصفهان ۱۶ و ۱۷ اسفندماه در آران و بیدگل برگزار می شود، اظهار داشت: آموزش و پرورش آران و بیدگل میزبان حدود هزار دانش آموز از شهرهای کاشان، آران و بیدگل، اردستان، زواره، میمه، شاهین شهر، امامزاده و نطنز در این مسابقات خواهد بود.

وی افزود: این مسابقات در ۱۵ رشته در دبیرستان حاج محمدرضا ابریشم چی برگزار می شود و مراسم افتتاحیه و اختتامیه آن به ترتیب در امامزاده هادی (ع) و امامزاده هلال بن علی(ع) برگزار خواهد شد.

دبیر اجرایی این مسابقات با تقدیر از خیران قرآنی که پشتیبان این برنامه مهم شده اند ابراز امیدواری کرد به واسطه این مسابقات توانمندی های فرزندان آران و بیدگل بیش از پیش آشکار شود.

وی برگزاری مسابقات قرآنی در سطح مدارس شهرستان را گامی برای شناسایی استعدادهای ناب قرآنی و معارف بیان کرد و گفت: ماحصل برگزاری این مسابقات رشد ۳۰۰ درصدی کسب عنوان های برتر کشوری در مسابقات قرآن و معارف برای آران و بیدگل بوده است.

گفتنی است در مدت سه سال گذشته آران و بیدگل جزو سه شهر برتر در مسابقات قرآن استان اصفهان نیز بوده است.