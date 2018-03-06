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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۰۲

احراز هویت هشت جانباخته حادثه سقوط هواپیمای آسمان

احراز هویت هشت جانباخته حادثه سقوط هواپیمای آسمان

مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد اسامی هشت نفر از جانباختگان سانحه هواپیمایی تهران – یاسوج را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، امینی گفت: سکینه کاظمی، رحمت الله صالحی پرور، محمد کبیریان، حامد مهدوی، ابراهیم جعفریان سی سخت، زهرا ایمانی‌فر، مریم عامری و محمد عیدی‌نیا اسامی هشت پیکر احراز هویت شده هستند. 

وی اضافه کرد: هویت این افراد براساس نمونه‌برداری و آزمایشات ژنتیک محرز شده است و با توجه به اینکه وضعیت پیکر آنها نسبت به سایر موارد در شرایط کامل‌تری قرار داشته طبق هماهنگی با مقام قضایی استان پنجشنبه ۱۷ اسفندماه سال جاری به خانواده‌هایشان تحویل خواهد شد.

امینی افزود: سایر بقایای پیکرها در حال جمع‌بندی و آزمایشات تخصصی جهت احراز هویت هستند که متعاقبا اعلام و تحویل خانواده ها خواهد شد.

کد مطلب 4245240

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