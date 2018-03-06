حجت‌الاسلام سید عباس مسعودی در گفتگو با خبرنگار مهر تدوین سند آمایش سرزمینی را مهم برشمرد و گفت: با تدوین این سند بالادستی می‌توان نیازهای فرهنگی، اجتماعی و غیره مناطق را احصا و در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی گام برداشت.

وی با اشاره به اینکه تعداد ۱۰ منطقه در استان به‌عنوان مهم‌ترین مناطق آسیب‌زا شناسایی‌شده‌اند، گفت: تبلیغات اسلامی با همکاری مدیران پایگاه‌های فرهنگی برنامه‌های لازم برای رفع این آسیب‌ها را آغاز خواهد کرد.

مسعودی در بخش دیگری با تأکید بر اینکه امروزه هجمه‌های فرهنگی دشمن علیه اعتقادات مردم در فضای مجازی بر کسی پوشیده نیست، گفت: غفلت از اجرای برنامه‌های اثرگذار در مناطق آسیب‌زا می‌تواند صدمات غیرقابل جبرانی به بار آورد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان البرز بابیان اینکه تاکنون بیش از ۱۰ نشست راهبردی در استان به‌منظور ارزیابی و تعیین مدیران پایگاه‌های فرهنگی به‌منظور مبارزه با آسیب‌های اجتماعی برگزارشده است، گفت: این نشست‌ها سرآغازی برای عملیات گسترده فرهنگی به‌منظور ریشه‌کن کردن آسیب‌های اجتماعی در استان است.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال استحاله فرهنگی و کم‌رنگ کردن ارزش‌های دینی در جامعه و بی‌انگیزه کردن جوانان است، گفت: آسیب‌های همچون فقر، اعتیاد، طلاق و حاشیه‌نشینی زیبنده جامعه ما نیست به همین منظور مسئولان اجرای با همکاری دستگاه‌های فرهنگی می‌توانند درزمینهٔ رفع این آسیب‌های اثرگذار باشند.