توسعه زراعت چوب اولویت منابع طبیعی در گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی برنامه های مختلفی در سراسر استان گیلان برگزار شد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان در مراسم آغاز هفته منابع طبیعی و درختکاری و تجلیل از ۴۶جنگل بان، همیار طبعیت و خانواده شهید عرصه منابع طبیعی نیز با گرامیداشت این هفته که در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد، اظهار کرد: اهمیت حفاظت و حراست از منابع طبیعی و جنگلی برکسی پوشیده نیست.

وجود بیش از یک میلیون هکتار جنگل هیرکانی در گیلان

وی با اشاره به وجود یک میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار جنگل هیرکانی در استان گیلان، یادآورشد: قدمت این جنگل ها بین سه تا ۶۰ میلیون سال بوده و یکی از مهم ترین وظایف ما با توجه به اینکه این جنگل ها از نوع اروپایی خود با قدمت تر و دارای گونه های گیاهی متنوع بوده حراست از این جنگل ها است.

محسن یوسف پور با اشاره به اجرای طرح توقف بهره برداری از جنگل های استان گیلان در سال جاری ، افزود: پس از ۵۰ سال با تلاش و پیگیری های انجام شده مجوز توقف بهره برداری از جنگل های استان صادر و اجرایی شد.

وی یکی از برنامه های منابع طبیعی استان را توسعه زراعت چوب در کنار اجرای طرح توقف بهره برداری از جنگل ها برشمرد و گفت: توسعه زراعت چوب علاوه بر ایجاد اشتغال و درآمد، مواد اولیه صنایع سلولزی استان را نیز تأمین می کند.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان در ادامه با اشاره به رشد قابل قبول توسعه زراعت چوب در سطح استان گیلان، خاطرنشان کرد: طرح کاداستر یا طرح شناسایی و ثبت عرصه های جنگلی با هدف جلوگیری از زمین خواری به مدت سه سال در استان گیلان اجرا می شود.

به گفته یوسف پور این طرح در راستای اهمیت شناسایی عرصه های ملی و جنگلی اجرا می شود که تاکنون نیز در ۱۲۰ هزار هکتار از اراضی جنگلی اجرا شده است.

وی همچنین به تولید دو میلیون و ۱۰۰ اصله نهال در نهالستان های استان طی سال جاری اشاره کرد و افزود: بیش از ۶۰۰ هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی دربین مردم، دستگاه های اجرایی، ادارات و واحدهای آموزشی توزیع می شود.

ضرورت همکاری همگان در حفاظت و حراست از منابع طبیعی

در همین راستا طی مراسمی نماینده ولی فقیه در گیلان با حضور در حوزه علمیه امیرالمومینین(ع) چند اصله نهال غرس کرد.

آیت الله زین العابدین قربانی در این مراسم ضمن تبریک هفته منابع طبیعی به فعالان حفظ و حراست از این سرمایه الهی و ملی، اظهار کرد: حفظ هوای پاک و تنفس در طبیعت در گرو توسعه درختکاری و نگهداری از انفال الهی است.

وی با بیان اینکه حفظ و حراست از منابع طبیعی وظیفه همگان است، افزود: منابع طبیعی فرصتی برای حفظ و احیای طبیعت و بهبود محیط زندگی به ویژه در کلان شهرها به وجود می آورد.

نماینده ولی فقیه در گیلان با اشاره به تهدیدات متعدد زیست محیطی از قبیل آلودگی محیط زیست به ویژه تالاب ها، کمبود منابع آبی و تخریب جنگل ها، تصریح کرد: بسیاری از مشکلات زیست محیطی امروز در شهرهای بزرگ از جمله پدیده شوم ریزگردها ناشی از بی توجهی به جنگل ها و پوشش های گیاهی است.

وی با تأکید براینکه همه باید در حد توان در این زمینه احساس مسئولیت کرده و با دستگاه های مربوطه همکاری کنند، یادآورشد: براساس روایتی از پیامبرگرامی اسلام اجر و ثواب غرس نهال به اندازه عبادت خداوند است.