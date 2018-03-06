کاخ سفید سناریوی حمله به سوریه را مورد بررسی قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، مقامات دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست هفته گذشته خود از لزوم آنچه آن ها تنبیه نظامی دمشق توصیف کردند، سخن به میان آوردند.

واشنگتن پست به نقل از مقامات دولت آمریکا که خواستند نامشان فاش نشود گزارش کرد که دولت ترامپ هفته گذشته به منظور فشار بیشتر و اقدام تنبیهی علیه دولت بشار اسد به تبادل نظر پرداخت و درباره احتمال اقدام نظامی جدید علیه سوریه برای بار دوم بحث و رایزنی کرد.

ادعای مقامات دولت آمریکا به گزارش مربوط به حمله ادعائی ۲۵ فوریه سال جاری میلادی است که در آن مقامات دولت سوریه بدون ارائه هرگونه مدرک و سندی متهم به استفاده از گاز شیمیائی کلر علیه آن دسته از شهروندان سوری شده اند که در محاصره تروریست ها در این منطقه گرفتار هستند!