  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۰۹

واشنگتن پست:

کاخ سفید سناریوی حمله به سوریه را مورد بررسی قرار داد

کاخ سفید سناریوی حمله به سوریه را مورد بررسی قرار داد

واشنگتن پست اعلام کرد که دولت این کشور در صدد است اقدام نظامی جدیدی را علیه سوریه در صورت اثبات استفاده دولت دمشق از سلاح‌های شیمیائی در غوطه شرقی به انجام برساند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، مقامات دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست هفته گذشته خود از لزوم آنچه آن ها تنبیه نظامی دمشق توصیف کردند، سخن به میان آوردند.

واشنگتن پست به نقل از مقامات دولت آمریکا که خواستند نامشان فاش نشود گزارش کرد که دولت ترامپ هفته گذشته به منظور فشار بیشتر و اقدام تنبیهی علیه دولت بشار اسد به تبادل نظر پرداخت و درباره احتمال اقدام نظامی جدید علیه سوریه برای بار دوم بحث و رایزنی کرد.

ادعای مقامات دولت آمریکا به گزارش مربوط به حمله ادعائی ۲۵ فوریه سال جاری میلادی است که در آن مقامات دولت سوریه بدون ارائه هرگونه مدرک و سندی متهم به استفاده از گاز شیمیائی کلر علیه آن دسته از شهروندان سوری شده اند که در محاصره تروریست ها در این منطقه گرفتار هستند!

کد مطلب 4245244

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها