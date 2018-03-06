۱۵۰ مسجد در آذربایجان شرقی پذیرای معتکفین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران از آمادگی ۱۵۰ مسجد برای ثبت نام علاقه مندان و برگزاری سنت سنه اعتکاف خبر داد و گفت: سنت حسنه اعتکاف در روزهای ۱۱ تا ۱۳ فروردین سال ۹۷ برگزار می شود.

وی با اشاره به رشد ۲۵ درصدی شرکت کنندگان در مراسم اعتکاف سال گذشته خاطرنشان کرد: در سال ۹۴ حدود ۱۵ هزار نفر از عموم شهروندان در مراسم معنوی اعتکاف شرکت کردند که این امار با رشد ۲۵ درصدی در سال ۹۵ به ۲۵ هزار نفر افزایش پیدا کرده بود.

دکتر حسینی با اشاره به طراحی سامانه ثبت نام اعتکاف گفت: سامانه www.etekaf-tabriz.ir برای سهولت ثبت نام طراحی شده است و افراد به راحتی می توانند از تاریخ ۱۹تا ۲۸ اسفندماه با مراجعه به این سامانه در هر کدام از مساجد مورد نظر ثبت نام کنند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی هزینه ثبت نام در مراسم معنوی اعتکاف امسال را ۵۰هزار تومان اعلام کرد و افزود: اگر چنانچه هر کدام از ثبت نام کنندگان از این مراسم انصراف بدهند مبلغ واریزی آنها عودت داده خواهد شد.

حسینی افزود:حضور قاریان قرآن، دعوت از سخنرانان کشوری، پخش اذان به صورت زنده و مستقیم و اجرای برنامه های فرهنگی و انتشار و توزیع نشریه با نام « وصال» بخشی از برنامه های تدارک دیده شده در مراسم اعتکاف است.

وی از هماهنگی های انجام شده با دانشگاه های استان در مورد ثبت نام دانشجویی خبر داد و افزود: با توجه به تعطیلی دانشگاه ها در ایام عید طبق هماهنگی های صورت گرفته مقرر شده است قبل از تعطیلات دانشگاه ها در پایان سال، ثبت نام دانشجویان در دانشگاه ها برای هر کدام از مساجد درخواستی آنها صورت گیرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی یکی از اعمال اصلی سنت حسنه اعتکاف را عمل ام داوود ذکر کرد و گفت: در اجرای مراسم ام داوود حدود ۵ جزء از قرآن کریم قرائت می شود و شرکت عموم مردم نیز در این مراسم آزاد است.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی در مورد نذورات مردمی در مراسم اعتکاف تصریح کرد: پذیرش هر نوع غذای نذری و خوراکی به نام نذر اعتکاف ممنوع بوده و نذورات تنها به صورت نقدی پذیرفته می شود .