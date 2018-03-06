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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۱۴

اخبار غوطه دمشق؛

کشته شدن ۳ غیرنظامی در حملات تروریستها/آزادسازی مزارع «الاشعری»

کشته شدن ۳ غیرنظامی در حملات تروریستها/آزادسازی مزارع «الاشعری»

کشته و زخمی شدن ۸ غیرنظامی در حملات تروریستها و آزادسازی مزارع الاشعری در عملیات ارتش سوریه در غوطه شرقی از مهمترین اخبار آن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع وابسته به پلیس دمشق از کشته شدن سه غیرنظامی و زخمی شدن ۸ غیرنظامی دیگر در حملات خمپاره ای به شهر جرمانا در حومه دمشق خبر داد.

منابع سوری از زخمی شدن هفت غیرنظامی در حملات جبهه النصره به باب توما و شهر جرمانا در دمشق و حومه آن خبر دادند. حمله خمپاره ای تروریستهای جبهه النصره به باب توما به زخمی شدن دو غیرنظامی که یکی از آنها کودک است و وارد شدن خساراتی به منازل و اموال مردم منجر شد.

حمله به محله عش الورور نیز به خساراتی منجر شد. در شهر جرمانا در حملات تروریستها ۵ نفر زخمی شدند که در میان آنها یک دختربچه ۱۵ ساله به چشم می خورد.

روز گذشته نیز در حملات تروریستهای جبهه النصره به بیمارستان تشرین و مرکز پلیس دمشق و مناطق باب توما، باب السلام، القصاع و الدویلعه ۱۵ غیرنظامی زخمی شدند.

همزمان منابع سوری از پیشروی های ارتش سوریه در غوطه شرقی و آزادسازی مزارع الاشعری در غوطه شرقی و ورود آنها به شهرک الاشعری پس از نبرد سنگین با جبهه النصره خبر دادند.

کد مطلب 4245251

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