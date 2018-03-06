کشته شدن ۳ غیرنظامی در حملات تروریستها/آزادسازی مزارع «الاشعری»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع وابسته به پلیس دمشق از کشته شدن سه غیرنظامی و زخمی شدن ۸ غیرنظامی دیگر در حملات خمپاره ای به شهر جرمانا در حومه دمشق خبر داد.

منابع سوری از زخمی شدن هفت غیرنظامی در حملات جبهه النصره به باب توما و شهر جرمانا در دمشق و حومه آن خبر دادند. حمله خمپاره ای تروریستهای جبهه النصره به باب توما به زخمی شدن دو غیرنظامی که یکی از آنها کودک است و وارد شدن خساراتی به منازل و اموال مردم منجر شد.

حمله به محله عش الورور نیز به خساراتی منجر شد. در شهر جرمانا در حملات تروریستها ۵ نفر زخمی شدند که در میان آنها یک دختربچه ۱۵ ساله به چشم می خورد.

روز گذشته نیز در حملات تروریستهای جبهه النصره به بیمارستان تشرین و مرکز پلیس دمشق و مناطق باب توما، باب السلام، القصاع و الدویلعه ۱۵ غیرنظامی زخمی شدند.

همزمان منابع سوری از پیشروی های ارتش سوریه در غوطه شرقی و آزادسازی مزارع الاشعری در غوطه شرقی و ورود آنها به شهرک الاشعری پس از نبرد سنگین با جبهه النصره خبر دادند.