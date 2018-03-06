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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۳۴

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران عنوان کرد

ورود ۴۴ واگن جدید به مترو پایتخت

ورود ۴۴ واگن جدید به مترو پایتخت

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، گفت: طی هفته آینده ۲۸ واگن جدید و ۱۶ واگن اورهال شده قطار مترو به ناوگان ریلی پایتخت وارد خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پورسید آقایی با بیان اینکه در جریان استفاده از مترو و اتوبوس از نزدیک با مسائل و مشکلات شهروندان نیز آشنا می شوم، عنوان کرد: طی هفته آینده ۲۸ واگن جدید و ۱۶ واگن اورهال شده قطار مترو به ناوگان ریلی پایتخت وارد خواهد شد.

وی با بیان اینکه من تا جای ممکن و به منظور ترددهای کاری و حضور در جلسات اداری از حمل ونقل عمومی استفاده خواهم کرد، گفت: به منظور حفظ سلامت و کمک به کاهش آلودگی های زیست محیطی، از تمامی همکاران خود در شهرداری تهران درخواست می کنم تا جای ممکن با استفاده از حمل و نقل عمومی در محل کار خود حاضر شوند.

کد مطلب 4245264

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