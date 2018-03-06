  1. استانها
  2. مرکزی
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۴۴

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی:

تهاجم فرهنگی دشمن تکلیف تربیتی مادران جامعه را سنگین‌تر کرده است

تهاجم فرهنگی دشمن تکلیف تربیتی مادران جامعه را سنگین‌تر کرده است

اراک- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندارمرکزی گفت: در عصرحاضر تهاجم فرهنگی دشمن تکلیف تربیتی مادران درجامعه اسلامی را سنگین تر کرده و بایستی در این زمینه حضرت فاطمه(س) الگوی بانوان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی ظهر سه شنبه در همایش اسوه های صبر و استقامت در اراک، اظهار داشت: روز ولادت حضرت صدیقه کبری(س) به فرمان امام روز زن عنوان گرفت و باید به یاد داشته باشیم که خداوند متعال سه هدیه دست نیافتنی اعم از قرآن، حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) به پیامبر اکرم(ص) اعطا کرد که همین امر جایگاه والای حضرت فاطمه(س) را اثبات می کند.

وی افزود: حجاب، عفت، ایثار و از خودگذشتگی ازجمله ویژگی های مهم حضرت فاطمه(س) هستند و این حضرت به عنوان الگوی برتر زنان تمام قرون و دوران محسوب می شود که پرهیزکاران این اسوه پاکدامنی را پیشوای خود می دانند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه(س) ثابت کرد که بالاترین مقام، مقام زن است زیرا با تربیت فرزندانی همچون امام حسن(ع)، امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) و ام‌ کلثوم نشان دادند این جایگاه، جایگاه انسان سازی است.

حقیقی تصریح کرد: اندیشه حضرت فاطمه(س) بخشی از اندیشه پیامبر(ص) است و حضرت فاطمه(س) منبع آزادگی، متانت و منبع صبر و استقامت محسوب می شود و حجت آشکار و الگوی مسلم همه بانوان است و این افتخار بزرگی است برای بانوان ایرانی که زادروز این حضرت به نام روز زن عنوان گرفته است.

وی ادامه داد: الگو و اسوه واقعی زنان حماسه سازی هستند که همیشه ایام در صحنه حضور داشته اند و با این حضور از انقلاب و نظام خود دفاع کرده اند و ثابت کرده اند نقش آنها در نظام و انقلاب دست کمی از حضور مردان ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرد: مادران این سرزمین زمانی که مملکت به فرزندان آنها احتیاج داشت بدون هیچ منتی گوهره زندگی خود را به انقلاب اسلامی تقدیم کردند و هیچ زنی نمی تواند اسوه و الگوتر از این شیرزنان باشد.

حقیقی بیان کرد: زنان این سرزمین همسرانی بودند که با حمایت از شوهران خود در دفاع از انقلاب و نظام ثابت قدم ماندند که همین امر آنها را اسوه می سازد، زنان این سرزمین همسرانی بودند که جراحت، زخم ها و مشکلات جانبازان خود را بدون هیچ گلایه ای تحمل کردند و این اسطوره های صبر برترین اسوه ها هستند.

وی ابراز داشت: مادران این سرزمین در سختی و مشکلات توانستند انسان های مفید و موثری تحویل جامعه دهند و باید این زنان را برترین الگوها و اسوه ها دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اضافه کرد: بانوان ما باید قدر بزرگی و جایگاه خود را بدانند و در حفظ این جایگاه کوشا باشند، باتوجه به شرایطی که در دنیای کنونی حاکم است، شاهدیم استکبار و استبداد برای ما نقشه می کشد و به این نتیجه رسیده یکی از راه های غلبه به نظام ما گسست خانواده ها است.

حقیقی افزود: امروزه ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما معادل ۸۵ درصد برآورد شده و عضویت مردم این سرزمین در شبکه های مجازی به ۷۳ درصد رسیده است، متاسفانه تعداد مراکز عرضه لوازم آرایشی در کشور به ۹ هزار مرکز و آمار کتابخانه ها به سه هزار مرکز رسیده که این یک هشدار بسیار جدی است.

وی ادامه داد: فضای مجازی اوقات فراغت نوجوانان این سرزمین را از دو ساعت به ۱۲دقیقه کاهش داده و سن اعتیاد از ۲۳ به کمتر از ۲۱سال کاهش یافته و تمام این معضلات نشان می دهند وظیفه مادری در این دوران بسیار ویژه است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرد: بزرگترین وظیفه یک بانو به ویژه در شرایط کنونی مادر بودن واقعی است، در زندگی حضرت فاطمه(س) علی رغم عمر کوتاه پند، اندرز و تجارب بسیاری نهفته که می توانیم با مطالعه آن الگوی صحیحی برای زندگی خود در نظر بگیریم.

کد مطلب 4245265

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها