به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حقیقی ظهر سه شنبه در همایش اسوه های صبر و استقامت در اراک، اظهار داشت: روز ولادت حضرت صدیقه کبری(س) به فرمان امام روز زن عنوان گرفت و باید به یاد داشته باشیم که خداوند متعال سه هدیه دست نیافتنی اعم از قرآن، حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه(س) به پیامبر اکرم(ص) اعطا کرد که همین امر جایگاه والای حضرت فاطمه(س) را اثبات می کند.

وی افزود: حجاب، عفت، ایثار و از خودگذشتگی ازجمله ویژگی های مهم حضرت فاطمه(س) هستند و این حضرت به عنوان الگوی برتر زنان تمام قرون و دوران محسوب می شود که پرهیزکاران این اسوه پاکدامنی را پیشوای خود می دانند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه(س) ثابت کرد که بالاترین مقام، مقام زن است زیرا با تربیت فرزندانی همچون امام حسن(ع)، امام حسین(ع) و حضرت زینب(س) و ام‌ کلثوم نشان دادند این جایگاه، جایگاه انسان سازی است.

حقیقی تصریح کرد: اندیشه حضرت فاطمه(س) بخشی از اندیشه پیامبر(ص) است و حضرت فاطمه(س) منبع آزادگی، متانت و منبع صبر و استقامت محسوب می شود و حجت آشکار و الگوی مسلم همه بانوان است و این افتخار بزرگی است برای بانوان ایرانی که زادروز این حضرت به نام روز زن عنوان گرفته است.

وی ادامه داد: الگو و اسوه واقعی زنان حماسه سازی هستند که همیشه ایام در صحنه حضور داشته اند و با این حضور از انقلاب و نظام خود دفاع کرده اند و ثابت کرده اند نقش آنها در نظام و انقلاب دست کمی از حضور مردان ندارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرد: مادران این سرزمین زمانی که مملکت به فرزندان آنها احتیاج داشت بدون هیچ منتی گوهره زندگی خود را به انقلاب اسلامی تقدیم کردند و هیچ زنی نمی تواند اسوه و الگوتر از این شیرزنان باشد.

حقیقی بیان کرد: زنان این سرزمین همسرانی بودند که با حمایت از شوهران خود در دفاع از انقلاب و نظام ثابت قدم ماندند که همین امر آنها را اسوه می سازد، زنان این سرزمین همسرانی بودند که جراحت، زخم ها و مشکلات جانبازان خود را بدون هیچ گلایه ای تحمل کردند و این اسطوره های صبر برترین اسوه ها هستند.

وی ابراز داشت: مادران این سرزمین در سختی و مشکلات توانستند انسان های مفید و موثری تحویل جامعه دهند و باید این زنان را برترین الگوها و اسوه ها دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اضافه کرد: بانوان ما باید قدر بزرگی و جایگاه خود را بدانند و در حفظ این جایگاه کوشا باشند، باتوجه به شرایطی که در دنیای کنونی حاکم است، شاهدیم استکبار و استبداد برای ما نقشه می کشد و به این نتیجه رسیده یکی از راه های غلبه به نظام ما گسست خانواده ها است.

حقیقی افزود: امروزه ضریب نفوذ اینترنت در کشور ما معادل ۸۵ درصد برآورد شده و عضویت مردم این سرزمین در شبکه های مجازی به ۷۳ درصد رسیده است، متاسفانه تعداد مراکز عرضه لوازم آرایشی در کشور به ۹ هزار مرکز و آمار کتابخانه ها به سه هزار مرکز رسیده که این یک هشدار بسیار جدی است.

وی ادامه داد: فضای مجازی اوقات فراغت نوجوانان این سرزمین را از دو ساعت به ۱۲دقیقه کاهش داده و سن اعتیاد از ۲۳ به کمتر از ۲۱سال کاهش یافته و تمام این معضلات نشان می دهند وظیفه مادری در این دوران بسیار ویژه است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی عنوان کرد: بزرگترین وظیفه یک بانو به ویژه در شرایط کنونی مادر بودن واقعی است، در زندگی حضرت فاطمه(س) علی رغم عمر کوتاه پند، اندرز و تجارب بسیاری نهفته که می توانیم با مطالعه آن الگوی صحیحی برای زندگی خود در نظر بگیریم.