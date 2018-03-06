بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۹۷ در مجلس پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دو جلسه علنی صبح و عصر امروز مجلس بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور را در دستور کار قرار دادند و اصلاحات صورت گرفته در کمیسیون تلفیق بودجه را تصویب کردند.

در پایان ماده واحده لایحه بودجه به همراه جداول، تبصره ها و بودجه شرکت های دولتی به صورت یکجا به رای گذاشته شد که نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق، ۱۲ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن ماده واحده بودجه را مجددا به تصویب رساندند.

ماده واحده بودجه به این شرح به تصویب رسید؛

بودجه ۱۳۹۷ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۲ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۱۲ میلیون و ۲۳۵ هزار و ۵۲۳ میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال به شرح زیر است؛

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف عمومی بودجه دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر ۴ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۶۰۴ میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال شامل؛

۱- منابع عمومی بالغ بر ۳ میلیون و ۸۶۱ هزار و ۸۷۱ میلیارد و ۱۴۹ میلیون ریال

۲- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر ۵۷۰ هزار و ۷۳۸ میلیارد و ۵۱۹ میلیون ریال.

ب- بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۸ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۴۷ میلیارد و ۲۸۴ میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر ۸ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۲۴۷ میلیارد و ۲۸۴ میلیون ریال خواهد بود.

بنابر اعلام رئیس مجلس، جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی ساعت ۸ صبح فردا چهارشنبه ۱۶ اسفند ماه برگزار می شود.