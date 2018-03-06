سالانه ۶۰۰۰ هکتار به فضای سبز استان تهران افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی کیان، ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم آغاز نهال کاری، در حاشیه آزاد راه تهران- پردیس طی سخنانی کاشت نهال در حاشیه این آزادراه را امری لازم خواند و گفت: با اقدامات صورت گرفته در شورای برنامه ریزی استان سالانه ۶۰۰۰ هکتار به فضای سبز استان تهران اضافه می شود، که ۱۵۰۰ هکتار سهم منابع طبیعی، ۱۵۰۰ هکتار سهم شهرداری و ۳۰۰۰ هکتار باید از سوی دیگر دستگاه ها و نهاد ها ایجاد شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران گفت: این اقدام در راستای ایجاد فضای سبز و محیط زیبا و چشم نواز و فضایی برای نشاط مسافرانی است که از کلانشهر تهران خارج و یا به آن ورود می کنند انجام می شود.

مسئول بخش فنی منابع طبیعی و آبخیز داری پردیس نیز در حاشیه این مراسم، در گفت گو با خبرنگار مهر از توزیع ۶۰۰۰ اصله نهال بین شهروندان به مناسبت هفته منابع طبیعی خبر داد و افزود: انواع نهال زبان گنجشک، اقاقیا، ارغوان، ایلان، داغ داغان، زیتون تلخ، بادام، تنگرس، بنه، توت، افرا سیاه، گردو و انواع سرو و کاج ) در بین نمازگران جمعه توزیع خواهد شد .

بیژن کی شمس همچنین از افتتاح دو سد سنگ ملاتی باغکمش با حضور مسولان استانی و شهری در هفته منابع طبیعی خبر داد و خاطر نشان کرد : سد مذکور با هدف جلوگیری از فرسایش خاک و حمل رسوبات به حوزه دریاچه و سدها ، حفظ رطوبت و ذخیره آب ، تغییر در حرکت روان آبها ، اصلاح شیب طولی آبراهه ، افزایش ضریب نفوذ آب در مخازن بندها ، کنترل سیل ، هدایت و مهار سیلاب در سال جاری اجرا گردید که ان شا ء الله در هفته منابع طبیعی افتتاح و بهره برداری می شود.

وی هدف از اجرای پروژه های بیولوژیکی در حوزه نهالکاری ،درختکاری و بذر کاری ، افزایش پوشش گیاهی ، کنترل فرسایش خاک ، احیاء مراتع ، کنترل و کاهش گازهای گلخانه ای و غیره دانست و اظهار امیدواری کرد با توجه به اعتبارات در نظر گرفته شده در سال جاری بتوانیم همچنان در سال ۹۷ نیز در حوزه آبخیز داری گلخندان و باغکمش طرحهایی اجرا گردد .

کی شمس با اشاره به اعتبارات اجرایی تخصیص یافته در سال ۹۶ افزود : در حوزه آبخیز گلخندان در سال آینده عملیات اجرایی احداث سد سنگ ملاتی به حجم ۲۹۱۱ متر مکعب در ۴۴۳ متر مکعب عملیات بتن ریزی بعلاوه ۱۰۰ هکتار بذرکاری خواهیم داشت که اعتباری حدود ۱۰ میلیارد و۰ ۴۰ میلیون ریال برای این موارد تخصیص یافته است و از دیگر موارد اجرایی در سال آینده جهت هدایت آبهای جاری در حوزه آبخیز با غکمش ایجاد ۱۰۰ متر مکعب بند خشکه چین و ۴۴۰ متر مکعب گابیون و ۸۷۰ متر مکعب سنگ ملاتی با اعتباری حدود ۳ میلیارد و ۳۱۵ میلیون ریال خبر داد .

مسئول بخش فنی منابع طبیعی و آبخیز پردیس در ادامه با توجه به عملکرد اداره مذکور از بدو استقرار در شهرستان پردیس تا کنون اظهار داشت: بیش از ۲۰۰۰ مورد پاسخگویی به استعلامات اراضی ملی ، مستثنیات ، کشاورزی و غیره داشته ایم که از نیمه دوم سال جاری به صورت الکترونیک از طریق سامانه ( سامط ) انجام گرفته و مراجعین از طریق دفاتر پیش خوان به صورت الکترونیک استعلامات را ثبت و برای دریافت پاسخ به اداره مراجعه می کنند . بعلاوه حدود ۶۴۵ فقره پرونده های کیفری و ۳۹۵ فقره پرونده حقوقی بررسی و بعضا در دست اجرا است

کی شمس در زمینه گشت زنی و سرکشی از اراضی ملی شهرستان بیان داشت : گشت زنی و برخورد با متخلفین براساس ساخت و ساز غیر قانونی در اراضی به سطح حدود ۲۰ هزار هکتار در ۲۹۵ روز گشت زنی با حدود ۶۰۰ نفر روز انجام گرفته و در این مدت حدود ۳۰ نفر جذب همیار طبیعت داشته ایم که امیدواریم برای حفظ بهتر مراتع و منابع طبیعی شهروندان عزیز ما همکاری بیشتر و مؤثر تری با اداره جهت حفظ طبیعت این نعمت خدادای داشته باشند

بر اساس این گزارش، هم زمان با اولین روز هفته منابع طبیعی و روز ملی درختکاری، شرکت آزاد راه تهران – پردیس با مشارکت و همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران عملیات نهال کاری در حاشیه آزاد راه تهران- پردیس به طول ۴۰ کیلومتر در دوسمت آزاد راه آغاز شد.



