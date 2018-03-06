به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی ریاست جمهوری روسیه امروز سه‌شنبه ایراد اتهام درباره استفاده دمشق از تسلیحات شیمیائی را بی اساس خواند و آن را محکوم کرد.

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه در این باره به خبرنگاران گفت: این اقدامات تحریک‌ آمیز همچنان ادامه داشته و اتهامات بی‌ اساس مذکور کماکان علیه سوریه مطرح می‌ شود.

«دیمیتری پسکوف» در ادامه تصریح کرد که تسلیحات شیمیایی در سوریه نابود شده‌ اند و این موضوع از سوی سازمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای نیز تأیید شده است.

لازم به ذکر است، روزنامه آمریکائی واشنگتن پست ساعاتی پیش اعلام کرد که مقامات دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست هفته گذشته خود از لزوم آنچه آن ها تنبیه نظامی دمشق توصیف کردند، سخن به میان آوردند.

واشنگتن پست به نقل از مقامات دولت آمریکا که خواستند نامشان فاش نشود گزارش کرد که دولت ترامپ هفته گذشته به منظور فشار بیشتر و اقدام تنبیهی علیه دولت بشار اسد به تبادل نظر پرداخت و درباره احتمال اقدام نظامی جدید علیه سوریه برای بار دوم بحث و رایزنی کرد.