به گزارش خبرگزاری مهر محمد علی نجفی صبح امروز طی سخنانی در همایش بزرگ بانوان شاغل شهرداری تهران که در محل سالن همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار شد، ضمن تبریک میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، تصریح کرد: ما شیعیان و به خصوص ایرانیان علاقه قلبی و عشق وافری نسبت به حضرت فاطمه (س) داریم و البته متاسفانه در آن حدی که عشق و علاقه داریم، نسبت به شخصیت، سجایا و فضایل ایشان معرفت نداشته و اطلاعات ما نسبت به ایشان کم است؛ در نتیجه شناختی که باید نتیجه آن انتخاب ایشان به عنوان یک الگوی تمام عیار برای زنان و مردان ایرانی باشد، وجود ندارد.

وی تاکید کرد: امیدواریم این شرایط فراهم شده و آگاهی بیشتر شود تا مردم ما معرفت و شناخت بیشتری نسبت به حضرت فاطمه (س) داشته باشند.

در اسلام تفاوتی میان مسئولیت های زن و مرد وجود ندارد

شهردار تهران در ادامه به بیان برخی درس ها و آموزه ها از مجموعه زندگی کوتاه ولی پرثمر و پربار ام ابیها (س) پرداخت و گفت: در داستان زندگی آن حضرت آمده است که که فردای روز ازدواج و یا دو روز بعد از آن، حضرت رسول (ص) به منزل ایشان تشریف بردند و گفتند کارها را بین شما و حضرت امیرالمومنین (ع) تقسیم می کنم؛ پیغام این اقدام آن است که در نگاه اسلام و در بینش اسلامی تفاوتی بین زن و مرد در قبول مسئولیت وجود ندارد.

نجفی ادامه داد: اینطور نیست که مرد سلطه داشته و حاکم باشد و زن فرمانبر؛ بلکه حتی در کار منزل و بیرون از منزل باید تقسیم کار شده و مسایل با تشریک مساعی دنبال شود.

وی در ادامه به فعالیت های اجتماعی و حضور اجتماعی حضرت فاطمه زهرا (س) در جامعه اشاره و از خطبه فدک به عنوان یک یادگار تاریخی ماندگار از آن حضرت یاد کرد.

شهردار تهران گفت: خطبه فدک یک بحث اقتصادی نیست که زمینی و یا مزرعه ای غصب شده باشد و ایشان برای بازپس گیری مزرعه خطبه ای صادر کرده باشند؛ بلکه بخش اصلی آن موضوعی اجتماعی برای مبارزه با ظلم و تعدی است و نشان می دهد هر کسی در لباس زن و مرد، باید در مقابل زور و زورگویی بایستد.

نجفی خاطر نشان کرد: بعد از خطبه فدک و پس از رحلت حضرت رسول (ص) نیز به دنبال حقی که از حضرت امیرالمومنین (ع) غصب شد، حضرت فاطمه به طور مستمر زنان مدینه را به منزل دعوت کرده و آنها را تحریض می کردند تا شوهران خود را در دفاع از حق حضرت علی (ع) تشویق کنند.

زن مقابل اجتماع مسئولیت دارد

وی یادآور شد: آموزه ای که می شود از زندگی حضرت زهرا (س) گرفت این است که زن باید در اجتماع حضور داشته باشد و در برابر هر مسئله نا به هنجاری مقاومت کند چرا که در مقابل اجتماع مسئولیت دارد.

شهردار تهران با بیان اینکه «در اسلام الگو زن یا مرد ندارد و جنسیت بردار نیست» ابراز کرد: از نظر اسلامی، ارزش بالایی که در بین تشیع و تسنن برای حضرت فاطمه (س) قائل هستیم نشان می دهد که جنسیت الگو مهم نیست، بلکه انسانیت برای ما مهم است. بنابر این یک زن را برای زنان و مردان الگو قرار دادند چرا که مبارزه با ظلم، مقابله در برابر زورگویی و دفاع از حق و عدالت زن و مرد نمی شناسد و در مبارزه با فساد بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد.

نجفی تاکید کرد: الگو می توان زن و یا مرد باشد؛ اینکه عده ای اصرار و تبلیغ می کنند که حضرت فاطمه (س) الگویی برای زنان جامعه اسلامی هستند، بخشی از واقعیت است اما به همان میزان هم ایشان الگویی برای مردان جامعه اسلامی درباره اصول زندگی اجتماعی هستند.

وی با بیان اینکه «جامعیت شخصیت حضرت فاطمه (س) این پیام را می دهد که زن در جامه اسلامی باید تلاش کند تا شخصیت او از جامعیت برخوردار شود.» ابراز کرد: در مقام دختر لقب ام ابیها و ریحانه النبی شیرین ترین و برجسته ترین لقب برای ایشان است. به عنوان یک همسر نیز کسی که بتواند همسر امیر المومنین (ع) با آن میزان فضایل و سجایای اخلاقی باشد خودش هم دارای همان سجایا و فضایل است. همچنین نقش ایشان به عنوان یک مادر و کنشگر در مسایل اجتماعی نشان می دهد که زن باید در جامعه اسلامی شخصیت جامع داشته باشد و یک بعدی بودن مورد قبول تفکر و نظام اسلامی نیست.

شهردار تهران ادامه داد: امروز هم در جامعه به تدریج فضا برای حضور زنان در عرضه های مختلف بازتر شده است و بسیاری از محدودیت هایی که ده - بیست سال پیش درباره فعالیت های زنان در جامعه با آنها مواجه بودیم، وجود ندارد. در ادامه نیز امیدوارم روز به روز فضا بازتر شده و محدودیت ها شکسته شود، همچنین شرایطی فراهم شود که ۵۰ درصد موثر جامعه اسلامی به اندازه سهم خود در مسایل مختلف نقش داشته باشند.

زنان کارایی سیستم را افزایش می دهند

نجفی در ادامه با اشاره نقش موثر همکاران بانو در شهرداری تهران و اداره شهر، ابراز کرد: تقریبا حدود ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر از همکاران شهرداری را خانم ها تشکیل می دهد که حدود ۱۸ درصد جمعیت کارکنان شهرداری هستند؛ اگر نگوییم عملکرد بانوان شاغل شهرداری به طور متوسط نسبت به همکاران مرد بهتر است، قطعا ضعیف تر نیست.

شهردار تهران درادامه به دقت نظر بیشتر بانوان درباره مسئولیت ها و ماموریت ها، مسئولیت پذیری بیشتر و همینطور برخورد مناسب تر آنها با ارباب رجوع اشاره و عنوان کرد: زنان از یک روحیه ظریف تر، انسانی تر و احساس مادری برخوردار هستند و طبیعی است که برخورد آنها با ارباب رجوع باید بهتر و ملایم تر باشد. البته مطالعات مختلف جهانی هم همین را تایید می کند و بیانگر آن است که در محیط هایی که تعداد بیشتری از زنان در مدیریت و سایر امور نقش دارند، معمولا بهره وری بالاتر بوده و کارایی سیستم نسبت به محیط هایی که درصد کمتری از خانم ها در آن وجود دارد، بیشتر است.

وی به نکات مثبت حضور بانوان اشاره و تاکید کرد: بیش از ۱۰ درصد مدیران ارشد شهرداری را خانم ها تشکیل می دهند که البته به نسبت جمعیت بانوان شاغل در شهرداری هنوز فاصله داریم؛ اما در همین شش ماه نیز درصد انتخاب مدیران ارشد شهرداری از میان خانم ها بیشتر بوده است.

افزایش ۳ درصدی سهم زنان در مدیریت شهرداری در ۶ ماه

به گفته نجفی در بدو آغار فعالیت وی در شهرداری تهران درصد بانوان مدیر ۷.۵ درصد بوده که این میزان در حال حاضر به ۱۰.۵ درصد افزایش پیدا کرده است.

شهردار تهران خاطر نشان کرد: متعادل این است در جریان انتخاب مجموعه مدیران شهرداری، حداقل به اندازه سهم حمعیت ۱۸ درصدی جمعیت بانوان از بانوان مدیر استفاده شود. در حال حاضر در بین کل مدیران ارشد و غیر ارشد شهرداری تهران حدود ۹۳۰ نفر از مدیران را بانوان تشکیل می دهند که امیدواریم این درصد افزایش پیدا کند. بر اساس برنامه بنده و قولی که به شورای شهر دادم نیز در دوره چهارساله تعداد مدیران زن در بین همکاران شهرداری حداقل به ۳۰ درصد افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: یکی از مواردی که در ملاقات اولیه با معاون منابع انسانی شهرداری تهران از ایشان خواستم آن بود که طرحی برای توسعه مدیریت زنان در شهر تهران تهیه شود تا ما بتوانیم قابلیت های لازم را در همکاران خانم ایجاد کنیم و خود آنها قابلیت داشته باشند؛ چرا که من معتقد به سهمیه بندی جنسیتی نیستم که حتما درصدی از یک اداره کل و یا سازمان باید از خانم ها و درصدی از اقایان باشند بلکه برای دستیابی به هدف باید قابلیت های مدیریتی و توانایی های کاری همکارن زن را افزایش دهیم تا خودشان با قابلیت های خود بتوانند مشاغل و پست های مدیریتی را کسب کنند.

نجفی در ادامه از شهرداری تهران به عنوان بزرگ ترین، مهم ترین و تاثیرگذار ترین نهاد خدماتی و اجتماعی کشور یاد کرد و گفت: شهرداری نهادی است که با زندگی روزمره مردم تهران در طول ساعات طولانی ارتباط داشته و به آنها خدمت رسانی می کند. همچنین شهرداری درباره فضای فرهنگی و اجتماعی و جهت گیری ها و برنامه های اجتماعی و فرهنگی شهر بسیار موثر است. باید در نظر داشت که شهر یک روح و جان و یک کالبد و جسمی دارد و ما بیش از آنکه به جسم و کالبد شهر بپردازیم، باید به روح و جان شهر توجه کنیم.

شهردار تهران اظهار کرد: مهم ترین وظیفه شهرداری این است که شرایطی فراهم کند تا زندگی همراه آرامش و آسایش برای شهروندان تهرانی فراهم شود. برای رسیدن به این هدف نقش کارکنان و کارمندان شهرداری بسیار اساسی است از این رو باید کاری کنیم که مردم ما را به واقع خدمتگذار خودشان دانسته و احساس کنند شهرداری متعلق به آنها است. ما هم که در شهرداری خدمت می کنیم خودمان را خدمتگذار و کارگذار مردم می دانیم.

فضای عمومی شهرداری مورد پسند مردم نیست

وی خاطر نشان کرد: متاسفانه هنوز هم گزارش های رسیده نشان می دهد قضای عمومی شهرداری آنطور که باید و شاید مورد دلخواه و پسند افرادی که به شهرداری مراجعه کرده و با از شهرداری خدمت می گیرند، نیست در این میان بانوان شاغل در شهرداری نقش بسیار مهمی دارند چرا که در مجموع مسئولیت پذیری آنها نسبت به مردم بیشتر است.

نجفی ادامه داد: انتظار می رود به سمتی حرکت کنیم که فضای شهرداری را تغییر داده و مردم به عنوان صاحبان اصلی بتوانند این برخورد را در مراجعه خود به شهرداری تهران لمس کنند. اگر مردم نسبت به شهرداری احساس تعلق کنند، خودشان هم نسبت احساس مسئولیت خواهند کرد و در اینجا می توانیم از مردم برای حل مشکلات و مسایل شهر کمک بگیریم.

پایتخت باید به شهر دوستدار زن تبدیل شود

وی با بیان اینکه «با این همه مسئله، مشکل و چالش های روزمره در تهران بدون همراهی و مشارکت مردم نمی توان مشکلات را حل کرده و شهر را به درستی اداره کرد» تاکید کرد: در این مسیر بانوان شاغل در شهرداری در افزایش سرمایه اجتماعی شهرداری تهران بسیار موثر هستند و می توانند کاری کنند تا مشارکتی که در کنار امید و شکوفایی به عنوان یکی از اجزای سه گانه شعار ما مطرح است، تحقق پیدا کند.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زنان در شهر تهران و نقش، جایگاه و انتظارات زنان از شهرداری تهران پرداخت و بر ضرورت تبدیل پایتخت به شهر دوستدار زن تاکید کرد.

شهردار تهران ابراز داشت: ما شعارهای شهر دوستدار کودک، محیط زیست، زنان و ... را شنیده ایم اما واقعا شهر تهران برای زندگی زنان خیلی مناسب نیست و حداقل می توان گفت در بعضی از مناطق زندگی برای زنان دلچسب نیست چرا که هنوز هم در بعضی از اماکن شهر، زنان ما احساس آرامش و ایمنی خاطر ندارند از این رو یکی از هدف های ما باید این باشد که شرایط را برای رشد و شکوفایی زنان به طور عام در تهران فراهم کنیم.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه توانمندی های بانوان و توجه خاص به موضوع استارت آپ های زنان در شهر تهران، ابراز کرد: یکی از اجزای حرکت به سمت شهر هوشمند نیز این بود که احساس امنیت را در زنان بیشتر کند. زنان باید به میزان زیادی با شهر احساس ارتباط، دوستی و صمیمیت کرده و به همان نسبت نیز برای حل مشکلات شهر تهران کمک کنند.