جشنواره عمو نوروز در قزوین برگزار ‌شد

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده های قزوینی عصر سه شنبه به همراه فرزندان خردسال خود در عمارت کاخ موزه چهلستون – سبزه میدان، دومین مرحله نخستین جشنواره عمو نوروز را جشن گرفتند.

اجرای برنامه‌های شاد فرهنگی و حضور کودکان با پوشش عمو نوروز و ننه سرما با همراهی حاجی فیروز از جمله برنامه‌های پیش بینی شده در دومین مرحله نخستین جشنواره عمو نوروز بود.

محمد درافشانی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین ایجاد نشاط اجتماعی، ترویج فرهنگ و سنت‌های نوروز و آشنایی کودکان با این سنت‌ها و فرهنگ‌ها در سطح شهر قزوین را از جمله اهداف مهم برگزاری نخستین جشنواره عمو نوروز برشمرد.

درافشانی خاطرنشان کرد: مرحله اول نخستین جشنواره عمو نوروز نهم اسفند ماه سال جاری برگزار شد و زمان برگزاری مرحله سوم این جشنواره هم اطلاع‌رسانی می‌شود.