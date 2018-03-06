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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۳۵

برای دومین بار؛

جشنواره عمو نوروز در قزوین برگزار ‌شد

جشنواره عمو نوروز در قزوین برگزار ‌شد

قزوین- دومین مرحله نخستین جشنواره عمو نوروز با شعار «ما همه یک عمو نوروز هستیم» با مشارکت شبکه دوستدار کودک در قزوین برگزار ‌شد.

به گزارش خبرنگار مهر، خانواده های قزوینی عصر سه شنبه به همراه فرزندان خردسال خود در عمارت کاخ موزه چهلستون – سبزه میدان، دومین مرحله نخستین جشنواره عمو نوروز را جشن گرفتند.

اجرای برنامه‌های شاد فرهنگی و حضور کودکان با پوشش عمو نوروز و ننه سرما با همراهی حاجی فیروز از جمله برنامه‌های پیش بینی شده در دومین مرحله نخستین جشنواره عمو نوروز بود.

محمد درافشانی سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین ایجاد نشاط اجتماعی، ترویج فرهنگ و سنت‌های نوروز و آشنایی کودکان با این سنت‌ها و فرهنگ‌ها در سطح شهر قزوین را از جمله اهداف مهم برگزاری نخستین جشنواره عمو نوروز برشمرد.

درافشانی خاطرنشان کرد: مرحله اول نخستین جشنواره عمو نوروز نهم اسفند ماه سال جاری برگزار شد و زمان برگزاری مرحله سوم این جشنواره هم اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد مطلب 4245273

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