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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۴۰

اردوغان: ترکیه اس ۴۰۰ را علیرغم میل آمریکا تحویل می‌گیرد

اردوغان: ترکیه اس ۴۰۰ را علیرغم میل آمریکا تحویل می‌گیرد

رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که کشورش به قرارداد خرید سامانه اس ۴۰۰ از روسیه، حتی درصورت تحریم شدن نیز ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه اظهار داشت که ترکیه قرارداد خرید سیستم های دفاع هوایی اس ۴۰۰  از روسیه را حتی با وجود احتمال تحریم توسط آمریکا، لغو نخواهد کرد.

اردوغان خطاب به آمریکایی ها گفت: شما هیچوقت به یونان به خاطر خرید اس ۳۰۰ چیزی نگفته اید، اما شما میگویید که اجازه نمی دهید ترکیه به S-۴۰۰ دست پیدا کند.

وی افزود: شما ادعا کردید که ارتباط با روسیه اشتباه بود. همچنین گفتید که ممکن است ما را تحریم کنید. ما نمی خواهیم به شما پاسخ دهیم. ما برای دستیابی به اهداف خود، بدون هیچ گونه امتیازی، به مسیر درست ادامه خواهیم داد.

در نوامبر ۲۰۱۶ اعلام شد که ترکیه و روسیه در مورد خرید سیستم دفاعی S-۴۰۰ مذاکره می کنند و در سپتامبر ۲۰۱۷ این قرارداد توسط روسیه پذیرفته شد.

کد مطلب 4245276

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