توانمندی بانوان در مدیریت به کارگیری شود/ لزوم تکمیل پارک بانوان

به گزارش خبرنگارمهر، عصر سه شنبه، یازدهمین جلسه کمیسیون بانوان و خانواده شواری شهرگرگان به مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن، میزبان بانوان فعال شهرداری و شورای شهر و مشاوران و خبرنگاران بود.

در این مراسم، فائزه عبداللهی، رئیس شواری اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: با توجه به قوانین شورا و شهرداری بررسی معضلات و مشکلاتی که در سطح شهر وجود دارد یکی از برنامه‌ها و وظایف اصلی ما است.

وی ادامه داد: ما مدیریت یکپارچه شهری مانند سایر کشورها نداریم اما باید مدیریت شهری مانند تکه‌هایی از پازل در کنار هم قرار گیرند تا این اتفاق رقم بخورد.

عبداللهی تأکید کرد: باید راهبردهایی ارائه شود تا مشکلات حل شود وگرنه طرح موضوع به تنهایی فایده ندارد.

نظرات فرهیختگان در مدیریت شهری به کار گرفته شود

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان تصریح کرد: باید از نقطه نظرات فرهیختگان در مدیریت شهری و حل مشکلات بهره جست.

وی گفت: بحث خانواده باید در اولویت برنامه‌های بانوان باشد ولی باید در کنار آن در توسعه کشور هم نقش داشته باشند.

در ادامه، محمدابراهیم جرجانی، عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: امروزه تفکیک و جدا کردن بین مرد و زن از بین رفته است باید همه درست به دست هم دهند که فضایی ایجاد شود که برای خانواده‌ها لذت بخش باشد.

وی ادامه داد: در همه جا بانوان در رتبه دوم دیده می‌شوند و یا دیده می‌شدند باید این دیدگاه تغییر کند.

جرجانی با اشاره به رئیس شورای شهر گرگان گفت: مدیریت کنونی شورا را یک خانم به عهده دارد و این توانمندی‌های خانم‌ها را نشان می‌دهد.

وی افزود: خانم‌ها می‌توانند فضاهای اجتماعی و فرهنگی و غیره را به عهده بگیرند و باید دست به دست هم دست هم دهیم تا اتفافات خوبی را رقم بزنیم.

جرجانی به پارک بانوان گرگان اشاره کرد و گفت: پارک بانوان در مکانی قرار دارد که در دسترس خانم‌ها نیست و باید امکانات طوری پخش شود تا در دسترس همگان قرارگیرد.

علی اصغر یوسفی دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان هم بر لزوم مشارکت زنان و حضور آن‌ها در میادین مختلف از جمله مدیریت شهری تأکید کرد.

تبعیض به هر شکلی غلط است

دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان، سید محمد مرتضوی در ادامه نشست، افزود: اگر تمام سال را به خانم‌ها اختصاص دهیم کار خاصی انجام ندادیم.

وی ادامه داد: تبعیض به هر شکلی غلط است و ما در حوزه توزیع امکانات در محله‌های مختلف به روشنی آن را می‌بینیم.

وی ادامه داد: می‌توان با تصمیمات خوب و برنامه‌های راهبردی امکانات مساوی را برای شهروندان ایجاد کنیم.

مرتضوی یادآور شد: نصف جمعیت جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند و اگر ما برای رسیدن به اهداف خود از آن‌ها استفاده نکنیم، موفق نخواهیم بود.

وی ادامه داد: برای برطرف کردن تبعیض جنسیتی باید برنامه داشته باشیم و بیشترین راهکارها از دل همین جلسات بیرون می‌آید.

مهران کاظم نژاد دیگر عضو شورای شهر گرگان اظهار کرد: در مجموعه شهرداری و شورای شهر از بانوان استفاه می‌شود اما بسیار کم رنگ است و باید از آن‌ها در تمام زمینه‌ها استفاده کرد.

کاظم نژاد گفت: برای شهرداری بافت تاریخی شهر گرگان می‌توان از یک خانم استفاده کرد و اگر معاونت اجتماعی در شهرداری تشکیل شود می‌توان آن را به یک خانم سپرد.

بانوان بازوی توانمند جامعه هستند

دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان، حمیدرضا آقاملایی در ادامه جلسه گفت: خانم‌ها و آقایان نیمه مکمل هم هستند آن‌ها در مدیریت اجتمای کشور نقش بسزایی دارند.

وی ادامه داد: آنان بازوان توانمند جامعه بوده و به اعتمادی که به آن‌ها شده به خوبی پاسخ داده‌اند.

آقاملایی تصریح کرد: آن‌ها با تزریق فکر و ایده در کالبدهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و غیره می‌توانند نقش بسزایی در رشد و توسعه پایدار جامعه ایرانی داشته باشند.

وی اضافه کرد: با توجه به این شهرداری یک نهاد اجتماعی است باید از معاونت اجتماعیباشد.

توجه به پارک بانوان

دیگر عضو شورای اسلامی شهر گرگان، ناصر گرزین در ادامه جلسه، اظهار کرد: جامعه بانوان بخش مهمی از کشور را تشکیل می‌دهد و ما به عنوان نماینده شما وظیفه داریم موضوعات بانوان را در دستور کار خود قرار دهیم.

وی افزود: بخش اعظمی از موضوعات شهری به حوزه بانوان بر می‌گردد که باید با جدیت تلاش کنیم امنیت روانی بانوان در شهر فراهم شود چرا که این قشر فرهیخته آینده جامعه را تضمین می‌کند.

گرزین تأکید کرد: بخشی از مشارکت مدنی در جامعه از طرف بانوان انجام می‌شود و حتی در برخی از موضوعات شهروندی و رفتارهای اجتماعی پیشتاز و پیش‌قدم هستند.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان اظهار کرد: نتوانستیم در زمینه پارک بانوان آنطور که باید عمل کنیم و محدودیت‌های خاصی در این زمینه وجود دارد که باید به این مسائل پرداخت و امیدواریم با همراهی و همفکری دستگاه‌ها در بخش مختلف این موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دهیم.

گرزین گفت: نیازهای ویژه بانوان در بخش‌های مختلف شهری باید پیگیری شود و اگر همراهی بانوان نباشد ما نمی‌توانیم اتفاقات خوبی برای شهر رقم بزنیم.

برای جلوی از اختلاس از بانوان در سطوح مدیریتی استفاده شود

سخنگوی شورای اسلامی شهر گرگان هم در این نشست، اظهار کرد: برای جلوگیری از تخلفات، اختلاس‌ها در کشور، می‌توان از ظرفیت بانوان در سطوح مهم مدیریتی استفاده کرد زیرا آن‌ها احساس مسئولیت بهتری نسبت به وظایف خود دارند.

حسین ربیعی بر لزوم توجه به توانمندی بانوان تأکید کرد و گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت بانوان می‌توان به اهداف فرهنگی بهتری در حوزه شهری دست یافت.