کتاب در سبد خانواده ها قرار نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مسافرآستانه بازیگر و کارگردان تئاتر و مدیر پردیس تئاتر تهران درباره طرح کتابخانه گردی نهاد کتابخانه‌های عمومی در گفت‌وگویی با تأیید این طرح گفت: ما هر کاری که در این زمینه انجام دهیم و هر اقدامی برای آشنایی بیشتر با کتاب و کتابخانه و فضای آن مؤثر خواهد بود.

وی دراین باره افزود: نسل جوان ما کمتر در جریان تبلیغات فرهنگی قرار دارد نهایت ارتباطش هم با کتاب به خرید چند کتاب در سال از کتابفروشی محدود می‌شود و این حداقل کار است به نظرم این اقدام چه از سوی شهرداری و چه نهاد کتابخانه‌ها در زمینه کتابخانه گردی باب آشنایی با اماکن کتابخوانی را باز می‌کند و تأثیرگذار خواهد بود و شاید بتواند راه کتابخانه رفتن را برای عده‌ای هموار کند و انگیزه‌ای در دل مردم ایجاد کند.

مسافرآستانه با اشاره به اینکه خواندن کتاب در کتابخانه‌ها لطف دیگری دارد، گفت: فضای عمومی کتابخانه‌ها و جو آن می‌تواند عادت کتابخوانی را تقویت کند.

وی با اشاره به اینکه کتابخوانی می‌بایست جزو نیازهای مردم باشد، گفت: وقتی ما برنامه‌ای تبلیغاتی سالانه برای هیچ فعالیت کتابی نداریم طبیعتا این نیاز احساس نشده و در سبد خانواده ها قرار نمی‌گیرد طبیعتا هم وضع همین می‌شود که خانواده‌ها هیچ هزینه‌ای برای کتاب نمی‌کنند.

مسافرآستانه مزایای کتاب خوانی به طرق مختلف می‌بایست برای مردم تبلیغ و نهادینه شود، گفت:‌ متأسفانه هر قدر که آمار تحصیلکرده‌ها بیشتر می‌شود به تناسب آمار کتابخوانها کمتر می‌شود این امر از تیراژ کتاب‌ها مشخص است درحالیکه این اصلا منطقی نیست و یک حلقه مفقوده این بین وجود دارد چرا باید اینطور باشد؟ علتش این است که نیاز به کتابخوانی را از آغاز تحصیل و شاید زودتر از آن ایجاد نکرده‌ایم.

وی در ادامه افزود: روزی کتابخانه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای رفع همین نیاز تعبیه شده بود تا مردم با کتاب آشنا شوند و تا اخر عمر با آن باقی بمانند کتابخوانی یک عادت فرهنگی باشد اما متأسفانه این ارتباط از آموزش و پرورش وصل نشد و همین به ضرر جامعه تمام شد.

وی با اشاره به نواقص سیستم آموزشی گفت: مسائل درسی آنقدر سخت گرفته می‌شود که خود بهانه‌ای برای فرار از کتابخوانی خارج از درس شد، این سیاست‌ها باید بازنگری شوند ما باید دانش آموزان را به این سمت سوق دهیم تا به کتب غیر درسی نیز روی بیاورند.