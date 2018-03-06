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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۲۲

به‌دنبال خشونت‌های افراطیون بودائی؛

سریلانکا وضعیت فوق‌العاده و منع آمد و شد اعلام کرد

سریلانکا وضعیت فوق‌العاده و منع آمد و شد اعلام کرد

به دنبال اقدامات خشونت بار افراط گرایان بودائی در سریلانکا علیه مسلمانان، وضعیت فوق العاده و منع آمد و شد در مناطقی از این کشور اعلام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، به دنبال اقدامات خشونت بار افراط گرایان بودائی در سریلانکا علیه مسلمانان، وضعیت فوق العاده در مناطقی از این کشور اعلام شده است.

به گزارش بی‌بی‌سی، این اقدام دولت سریلانکا پس از آن صورت گرفت که بودائیان افراطی به مساجد و امکان تجاری مسلمانان حمله ور شده و آن ها به آتش کشیدند.

به دنبال اعلام وضعیت فوق العاده، منع آمد و شد نیز در مرکز منطقه «کندی» (Kandy) یعنی مکان حملات خشونت بار بودائیان به اجرا درآمده است.

به گزارش پلیس این کشور، صبح امروز نیز پیکر یک جوان مسلمان در ساختمانی سوخته پیدا شده است.

کد مطلب 4245286

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