پارک بانوان گرگان ناقص اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود، عصر سه‌شنبه، در آیین گرامی داشت مقام زن در صحن شورای شهر گرگان اظهار کرد: در حوزه شهرسازی و مدیریت شهری مانند همه موضوعات، زنان در جامعه جایگاه ویژه‌ای دارند.

وی ادامه داد: شهر و فضاهای شهری به خودی خود و به تنهایی کاربردی ندارد بلکه ارزش و اعتبار شهر به جمعیتی که در آن زندگی می‌کند، بستگی دارد.

دادبود تصریح کرد: با توجه به این‌که جمعیت متنوعی در شهر زندگی می‌کنند، نگاه شهرسازی و مدیریت شهری باید تخصصی و ویژه باشد.

شهردار گرگان تصریح کرد: به دلیل این‌که ما مدعی معماری اصیل ایرانی- اسلامی در شهرسازی هستیم و معتقدیم که الگوهای ما با دنیا تفاوت دارد بنابراین باید جایگاه ویژه‌ای برای زن در نظر گرفت.

وی به پارک بانوان گریزی زد و گفت: یک پارک باید شرایط خاص خود را داشته باشد و بخش‌های خاص در آن دیده شود نه این‌که محدود باشد.

دادبود با بیان این‌که پارک بانوان باید با الگوهای ما مطابقت داشته باشد، اظهار کرد: بخش‌های اجرا شده در گرگان برای بانوان ناقص است و ما در بودجه سال ۹۷ برای برنامه تکمیل و بهسازی و بازآفرینی آن برنامه داریم.

وی گفت: هدف دیگر مشارکت زنان در بخش‌های و پست‌های مدیریتی است.

دادبود در پایان سخنان گفت: اگر حمایت‌های همسرم نبود نمی‌توانستم وقت کافی برای خدمت به مردم داشته باشم.