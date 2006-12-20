رئیس جمهوری آلبانی از گسترش همکاری های اقتصادی با ایران حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، آلفرد مویسیو رئیس جمهوری آلبانی امروز چهارشنبه در مراسم تسلیم استوارنامه سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران ضمن ابلاغ سلام گرم و دوستانه برای رئیس جمهور کشورمان اظهار داشت : من برای فرهنگ و ملت ایران به عنوان فرهنگ کهنی که نقش مهمی در تکامل فرهنگ جهانی داشته، احترام قائلم وما برای نقش ایران در خاورمیانه نیز ارزش زیادی قائلیم.

وی در ادامه افزود : ما از برنامه گسترش همکاریهای اقتصادی که ظرفیت و امکانات زیادی در دو کشور برای آن وجود دارد، استقبال کرده و حمایت لازم را بعمل می آوریم .

اقبالی زارچ سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلام گرم و پیام صلح و دوستی دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان، امکانات و ظرفیتهای گسترده موجود برای گسترش روابط دوجانبه و آمادگی مقامات عالیرتبه کشورمان برای تقویت همکاریهای سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی را تشریح کرد.

وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی کشورمان به ویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی ، صنایع برق ، سد سازی ، خودرو و ... بر اهمیت توسعه همکاریهای اقتصادی ، فنی و بازرگانی بین جمهوری اسلامی ایران و آلبانی تاکید کرد.