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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۵۶

انفجار در منطقه دونباس در شرق اوکراین

انفجار در منطقه دونباس در شرق اوکراین

منابع محلی از وقوع یک انفجار قدرتمند در منطقه دونباس در منطقه تحت کنترل دولت کی یف، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، نماینده جمهوری خودخوانده دونتسک در مرکز مشترک کنترل و هماهنگی رژیم آتش بس اعلام کرد که در نزدیکی مرز منطقه دونباس، انفجاری قدرتمند رخ داده است.

این انفجار در منطقه تحت کنترل دولت کی یف رخ داده است .

گفته می شود که پیش از انفجار در فاصله هشتصد متری محل انفجار، یک هلیکوپتر اوکراینی دیده شده است.

جزئیات بیشتری از این حادثه و میزان تلفات منتشر نشده است.

گفتنی است که از روز دوشنبه در منطقه دونباس، آتش بس شروع شده است. جمهوری دونتسک، بارها نظامیان را به نقض آتش بس متهم کرده است.

کد مطلب 4245305

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