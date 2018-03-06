۲۳ بنای سمنان در فهرست واگذاری به بخش خصوصی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان، محمد جهانشاهی بیان کرد: با توجه به تعیین تکلیف واگذاری خانه تاریخی تدین و مشخص شدن برنده مزایده این بنای تاریخی، افزود: یک بنای دیگر به فهرست ابنیه تاریخی واگذار شده استان به بخش خصوصی افزوده شد و با این حساب سمنان همچنان با اختلاف چشم گیر پیشتاز است.

وی افزود: این استان در زمینه خصوصی‌سازی و جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی با هدف مشارکت در مرمت و احیاء آثار تاریخی در مقایسه با سایر استان های کشور، از جایگاه قابل توجهی برخوردار است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان سمنان همچنین گفت: این استان با وجود ۲۳ بنای تاریخی در فهرست واگذاری به بخش خصوصی، بیشترین تعداد بنای قابل واگذاری و بهره‌برداری توسط بخش خصوصی در کشور را به خود اختصاص داده است.

جهانشاهی با اشاره به برگزاری آخرین مزایده عمومی واگذاری خانه تاریخی تدین (محمدیه) واقع در شهر سمنان افزود: به زودی قرارداد واگذاری با شرکت برنده مزایده منعقد می‌شود همچنین با احتساب خانه تدین (محمدیه)، شمار بناهای واگذار شده به بخش خصوصی در استان از طریق صندوق احیاء به شش بنا و در مجموع واگذاری از طریق سایر ظرفیت‌های قانونی به ۱۰ بنا می‌رسد.

وی واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی را در کاهش حجم هزینه‌کرد و تخصیص اعتبار از سوی دولت و بودجه عمومی کشور و بهره‌گیری از پتانسیل بخش خصوصی در امر سرمایه‌گذاری موثر دانست.

استان سمنان دارای بیش از یک هزار اثر تاریخی شناسایی شده است.