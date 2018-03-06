نبرد سنگین ارتش سوریه با جبهه النصره در غوطه شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ارتش سوریه به طور کامل بر مزارع اطراف شهرک های مسرابا و بیت سوا مسلط شد و در آستانه تقسیم غوطه شرقی به دو بخش شمالی و جنوبی است.

بر اساس این گزارش؛ هم اکنون نبرد سنگینی میان ارتش سوریه و جبهه النصره و همپیمانان آن در جریان است.

این در حالی است که خبرنگار النشره از ادامه حملات تروریستها از غوطه شرقی دمشق به پایتخت سوریه خبر دادند و اعلام کردند که یک راکت در باب شرقی و سه خمپاره به جرمانا در حومه دمشق شلیک شده است که بر اثر آن حداقل سه نفر کشته شده اند. همچنین ۱۵ گلوله به اطراف ضاحیه الاسد شلیک شده است که بر اثر آن شماری زخمی شده اند و خساراتی نیز وارد شده است.