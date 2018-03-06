نگاه مدیران در تخصیص اعتبارات به رشته های ورزشی متوازن باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صیدان لو بعد از ظهر سهشنبه در مجمع انتخابات هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی استان زنجان که در سالن کنفرانس اداره کل ورزش و جوانان استان زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه موتورسواری و اتومبیلرانی یکی از رشتههای جذاب و مفرحی است که قشر جوان جامعه علاقه زیادی برای حضور و فعالیت در این عرصه دارند، افزود: وجود چنین ظرفیتی میتواند به توسعه این رشته بیانجامد.
وی بابیان اینکه امروز نیازمند تغییر نگاه مدیران ارشد ورزشی به رشته موتورسواری و اتومبیلرانی در کشور هستیم، تصریح کرد: این رشته به لحاظ زیرساختی با مشکل حادی مواجه نیست اما این بدان معنی نیست که هیئتهای ورزشی در استانها از این حیث در مضیقه نیستند، لذا معتقدیم برای ایجاد پیست در استانها باید عزم جدی و کمکهای لازم وجود داشته باشد.
رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی با یادآوری اینکه رأی قاطع اعضای مجمع حاکی از رضایت فعالان این رشته از عملکرد رئیس هیئت سابق بوده است، اظهار کرد: امروز از رئیس منتخب که بارأی اعتماد اعضای مجمع در سمت خود ابقا شد، انتظار داریم با استفاده بهینه از ظرفیتها و پتانسیلهای موجود، زمینه را برای رشد و توسعه رشته موتورسواری و اتومبیلرانی در استان زنجان فراهم کند.
صیدان لو در ادامه با اشاره به اینکه امروز جوانان این سرزمین نیاز به توجه دارند تا بتوانند استعدادهای خود را در مسیر صحیح هدایت کنند و یکی از این مسیرها، ورزش است، خاطرنشان کرد: خوشبختانه یکی از اقدامات خوبی که انجامگرفته، بحث بانک اطلاعات جامع ورزشکاران فعال در رشتههای ورزشی موتورسواری و اتومبیلرانی برای تسریع در مباحث کلی برنامهریزی، آموزشی، مسابقات و صدور مجوزها است که در دست اقدام است.
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