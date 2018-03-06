پرداخت زکات در سمنان افزایش ۱۹۰ درصدی داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس دانایی بعدازظهر سه‌شنبه و در حاشیه همایش خمس در جمع خبرنگاران از افزایش چشم‌گیر پرداختی در این فریضه مهم اسلامی طی سال جاری خبر داد و تأکید کرد: افزایش ۱۹۰ درصدی پرداخت زکات در بین مردم شهرستان نشان‌دهنده این است که نهادهای وابسته و ذی‌ربط در شورای زکات در امر ترویج توانسته‌اند عملکرد قابل قبولی را از خود بجای بگذارند.

وی افزود: کمک به محرومان در بخش‌های مختلف اثرات مثبتی در جامعه دارد و مردم متدین و خداجوی سمنان با درک این اهمیت خوشبختانه افزایش چشم‌گیری را در مقوله زکات طی سال جاری نسبت به سال ۹۵رقم زدند.

فرماندار سمنان در ادامه از آثار و برکات خمس و زکات در زندگی اجتماعی و فردی در جامعه نیز سخن گفت و تأکید کرد: ترویج این فریضه های اجتماعی، دینی می‌تواند به ریشه‌کن شدن فقر در جامعه کمک شایانی کند که در این زمینه از نهادهای ذی‌ربط تقاضا داریم مراتب اهتمام و همکاری‌شان را با شورای زکات افزایش دهند.

دانایی همچنین نظام‌مند شدن زکات را دیگر عامل افزایش آن در سمنان دانست و گفت: همراهی دستگاه‌های عضو ستاد زکات توانسته تا حد زیادی در راستای ترویج این فرهنگ حسنه تأثیرگذار باشد.

وی همچنین با تأکید بر ادامه مسیر نظام‌مند در امر ترویج زکات در سمنان، افزود: ما معتقد هستیم که کمیته امداد باید به‌جای متصدی، متولی باشد و دیگر نهادهای عضو نیز با استفاده از ظرفیت‌هایشان به ترویج فرهنگ زکات روی آورند، برای مثال می‌توان از ظرفیت‌های مبلغان دینی سازمان تبلیغات اسلامی به‌خوبی برای ترویج فرهنگ خپس و زکات استفاده کرد.

فرماندار سمنان شفافیت را نیز دیگر عامل ترویج و استقبال بیشتر مردم از زکات دانست و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی و کمیته امداد به‌مثابه دو بال زکات یکی در بعد ترویج و تبلیغ و دیگری از بعد شفافیت، اعتمادسازی و هزینه کرد می‌توانند مؤثرترین نقش را در کنار رسانه‌های جمعی در امر زکات داشته باشند.