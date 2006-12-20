شهبازی و مقدم پروانه ساخت گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی ارشاد اعلام کرد پروژههای "صد سال به این سالها" به تهیهکنندگی مصطفی شایسته و کارگردانی سامان مقدم و "مالاریا" به تهیهکنندگی علی مقدم و کارگردانی پرویز شهبازی پروانه ساخت گرفتهاند.
شورای صدور پروانه ساخت با تغییر نام فیلمنامه "متولد برج عقرب" به "بچههای ابدی" به تهیهکنندگی و کارگردانی پوران درخشنده هم موافقت کرد.
شورای صدور پروانه ساخت معاونت امور سینمایی وزارت ارشاد برای فیلمهای جدید سامان مقدم و پرویز شهبازی پروانه ساخت صادر و با تغییر نام یک فیلمنامه موافقت کرد.
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