شهبازی و مقدم پروانه ساخت گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت سینمایی ارشاد اعلام کرد پروژه‌های "صد سال به این سال‌ها" به تهیه‌کنندگی مصطفی شایسته و کارگردانی سامان مقدم و "مالاریا" به تهیه‌کنندگی علی مقدم و کارگردانی پرویز شهبازی پروانه ساخت گرفته‌اند.



شورای صدور پروانه ساخت با تغییر نام فیلمنامه "متولد برج عقرب" به "بچه‌های ابدی" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی پوران درخشنده هم موافقت کرد.

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