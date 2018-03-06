  کشف ۳۰ هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم باقری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: کسب خبری مبنی بر خرید و فروش مواد محترقه غیر مجاز در یکی از واحدهای صنفی ، مأموران پلیس امنیت عمومی کاشمر وارد عمل شدند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این انبار تعداد ۳۰ هزار عدد انواع ترقه و مواد محترقه غیر مجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی کاشمر تصریح کرد: در این عملیات همچنین ۲۵ کیلو مواد پیش ساز محترقه کشف شد.

باقری خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن ایام چهارشنبه آخر سال از مردم تقاضا می کنیم موارد مشکوک در حوزه مواد محترقه خطرناک را به پلیس اطلاع دهند.