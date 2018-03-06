  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۰۹

فرمانده انتظامی کاشمر خبر داد؛

  کشف ۳۰ هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در کاشمر

  کشف ۳۰ هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در کاشمر

کاشمر-  فرمانده انتظامی کاشمر گفت: همزمان با نزدیک شدن به ایام پایان سال ۳۰ هزار عدد انواع مواد محترقه در نیشابور کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم باقری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: کسب خبری مبنی بر خرید و فروش مواد محترقه غیر مجاز در یکی از واحدهای صنفی ، مأموران پلیس امنیت عمومی کاشمر وارد عمل شدند.

وی افزود: ماموران پلیس در بازرسی از این انبار تعداد ۳۰ هزار عدد انواع ترقه و مواد محترقه غیر مجاز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی کاشمر تصریح کرد: در این عملیات همچنین ۲۵ کیلو مواد پیش ساز محترقه کشف شد. 

باقری خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن ایام چهارشنبه آخر سال از مردم تقاضا می کنیم موارد مشکوک در حوزه مواد محترقه خطرناک را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 4245320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها