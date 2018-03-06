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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۱۷

ترامپ: هنوز کسانی هستند که می‌خواهم تغییرشان بدهم

ترامپ: هنوز کسانی هستند که می‌خواهم تغییرشان بدهم

رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به تغییرات جدید در کاخ سفید اعلام کرد: هنوز کسانی هستند که می خواهم تغییرشان بدهم چرا که همیشه کمال‌گرا هستم.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش با انتشار پیامی توئیتری از تغییرات جدید در کاخ سفید خبر داد.

رئیس جمهوری آمریکا در این باره نوشت: داستان جدید اخبار جعلی این است که کاخ سفید دچار هرج و مرج شده است. این اشتباه است!

ترامپ در ادامه افزود: اشخاص همواره می آیند و می روند و من نیز خواستار گفتگویی قدرتمند پیش از اتخاذ تصمیم نهائی هستم.

وی در ادامه اضافه کرد: هنوز کسانی هستند که می خواهم تغییرشان بدهم چرا که همیشه کمال‌گرا هستم. نابسامانی (هرج و مرج) در کار نیست، فقط انرژی عظیمی وجود دارد!

ترامپ بیان کرد: پیشرفتی احتمالی در گفتگو با کره شمالی در جریان است. برای اولین بار در سال های متمادی، همه طرف‌ها در حال تلاش جدی هستند. جهان به تماشا نشسته و منتظر است. شاید امید واهی باشد، اما آمریکا آماده است با قدرت هریک از مسیرها را دنبال کند.

کد مطلب 4245324

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