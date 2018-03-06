به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش با انتشار پیامی توئیتری از تغییرات جدید در کاخ سفید خبر داد.

رئیس جمهوری آمریکا در این باره نوشت: داستان جدید اخبار جعلی این است که کاخ سفید دچار هرج و مرج شده است. این اشتباه است!

ترامپ در ادامه افزود: اشخاص همواره می آیند و می روند و من نیز خواستار گفتگویی قدرتمند پیش از اتخاذ تصمیم نهائی هستم.

وی در ادامه اضافه کرد: هنوز کسانی هستند که می خواهم تغییرشان بدهم چرا که همیشه کمال‌گرا هستم. نابسامانی (هرج و مرج) در کار نیست، فقط انرژی عظیمی وجود دارد!

ترامپ بیان کرد: پیشرفتی احتمالی در گفتگو با کره شمالی در جریان است. برای اولین بار در سال های متمادی، همه طرف‌ها در حال تلاش جدی هستند. جهان به تماشا نشسته و منتظر است. شاید امید واهی باشد، اما آمریکا آماده است با قدرت هریک از مسیرها را دنبال کند.