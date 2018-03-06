ضرورت برخورد با حرکت مذبوحانه کشف حجاب

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران از قسمت‌های مختلف مجتمع قضایی ارشاد بازدید کرد و از نزدیک با همکاران قضایی و اداری خود به گفت‌وگو پرداخت.

در ابتدای این بازدید، معدنی پور سرپرست مجتمع قضایی ارشاد آمار عملکرد و برخی از مشکلات موجود را ارائه نمود و سپس رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تقدیر از زحمات کلیه همکاران در این مجموعه قضایی طی سخنانی اظهار کرد: انجام کار قضایی در این مجتمع از حساسیت خاصی برخوردار است و بر اساس مبانی دینی ضرورت دارد با حفظ حرمت اشخاص امور محوله به سرانجام برسد.

وی افزود: در این راستا تذکر دو نکته لازم است؛ یکی اینکه برخی از افراد مرتکب بزهی می‌شوند که با عنایت به شخصیت متهم و سایر شرایط مندرج در قانون می‌شود در حق او ارفاق کرده و نسبت به مجازات مقرره تخفیف قائل شد، اما چنانچه فردی جرمی مرتکب شده و موجبات جری شدن دیگران و زمینه گسترش و شیوع بزه در جامعه را فراهم نماید می‌طلبد با این شخص در چارچوب مقررات و با قاطعیت تمام برخورد شود.

اسماعیلی افزود: نکته دیگر اینکه گاهی از اوقات این امر به صورت یک چالش بزرگ اجتماعی ظهور و بروز می نماید مانند حرکات مذبوحانه‌ای که اخیرا با حمایت دشمنان اسلام در قالب کشف حجاب در جامعه شکل گرفته است و منشا هنجارشکنی دارد و می‌بایست با آن قاطعانه برخورد شود چرا که به فرموده رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) تسامح و سهل انگاری در مقوله‌های فرهنگی موجب بروز شبیخون فرهنگی می‌شود.

اسماعیلی در پایان سخنان خود در جهت رفع مشکلات مطروحه در حد مقدورات قول مساعد داد و سپس از قسمت‌های مختلف مجتمع قضایی ارشاد بازدید نمود و از نزدیک با همکاران قضایی و اداری به گفت‌وگوگو پرداخت.