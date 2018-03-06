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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۱۷

سقوط هواپیمای ترابری روسی در فرودگاه حمیمیم سوریه

سقوط هواپیمای ترابری روسی در فرودگاه حمیمیم سوریه

وزارت دفاع روسیه از سقوط یک هواپیمای ترابری این کشور در سوریه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که یک هواپیمای ترابری روسیه در سوریه سقوط کرده است.

این هواپیما که از نوع آنتونوف ۲۶ و حامل ۲۶ مسافر و ۶ نفر خدمه پروازی بوده و گفته می شود که همه آن ها جان خود را از دست داده اند.

این حادثه در هنگام فرود در فرودگاه حمیمیم، حدود ساعت ۱۵:۰۰ به وقت مسکو، رخ داده است.

این هواپیما در فاصله پانصد متر پیش از فرود آمدن، با زمین برخورد کرده است.

براساس اطلاعات اولیه علت این حادثه، نقص فنی گزارش شده است.

وزارت دفاع روسیه در حال بررسی حادثه است.

کد مطلب 4245333

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