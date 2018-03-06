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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۱۹

وزیر علوم اعلام کرد:

تسهیلات دانشجویان نمونه/ بسته مهارت افزایی فعال می شود

تسهیلات دانشجویان نمونه/ بسته مهارت افزایی فعال می شود

وزیر علوم گفت: سنوات دانشجویان دکتری مانعی برای فرصت مطالعاتی نیست و دانشجویان نمونه می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وزیر علوم خبر داد:به گزارش خبرنگار مهر ، دکتر منصور غلامی در بیست و ششمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه در پاسخ به مطالبات دانشجویان نمونه گفت : تسهیلاتی که به دانشجویان نمونه داده می شود کافی نیست اما همین مقدار نشان از توجه به علم و دانش است.

وی از دانشگاهیان خواست هر گونه نظری درباره تغییر و ارتقای روش انتخاب دانشجوی نمونه دارند بیان کنند.

وی افزود: در حوزه جایزه فرصت مطالعاتی برای دانشجویان نمونه ، سنوات دانشجویی مانع از این جایزه نیست و دانشجویان می توانند درخواست دهند.

غلامی اضافه کرد: دانشجویان نمونه ای که سال های پیش رفته اند و بخشی از هزینه را خود تقبل کرده اند می توانند به سازمان امور دانشجویان مراجعه کنند تا هزینه شان به آنها بازگردانده شود .

وزیر علوم گفت : دانشجویان نمونه تقاضای جذب در هیات علمی دارند، البته فرایند جذب مراحلی تعریف شده دارد اما می توانیم به هیات های جذب مرکزی و هیات های اجرایی جذب اعلام کرد که برای دانشجویان نمونه اولویتی قایل شوند.

وی افزود: نگاه ما به دانشجویان به صورت عام و به دانشجویان نمونه به صورت خاص نگاه به آینده سازان کشور است. ما وظیفه داریم زمینه حضور موثر آنها را در آینده فراهم کنیم.

وی از فعال سازی بسته مهارت افزایی برای فارغ التحصیلان خبر داد و گفت: برای اشتغال فارغ التحصیلان کارگاه های مهارت شغلی را آغاز کرده ایم.

غلامی افزود: همچنین کارآموزی صنعتی هم با همکاری وزارت صنعت در حال پیگیری است. همچنین در جلسه ای با ستاد نیروهای مسلح مقرر شد که دانشجویان مهندسی نیز بتوانند در دوره خدمت سربازی خدمات فنی ارایه بدهند.

کد مطلب 4245334
زهره بال

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