به گزارش خبرنگار مهر، سعید ناجی بعدازظهر سهشنبه در جلسه کارگروه امور بانوان و خانواده استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن تأکید بر اینکه اشتغال بانوان به معنای نفی وظایفشان در خانه بهعنوان همسر و مادر نیست، تأکید کرد: ظرفیت زنان بهمثابه نیمی از جمعیت استان، میتواند در مسیر توسعه به کار گرفته شود.
وی افزود: زنان مهمترین نقش را در حفظ نهاد ارزشمند خانوادهدارند و اشتغالشان به معنای نادیده گرفتن تأثیرگذاری عمیق این قشر بر حفظ بنیان خانوادهها نخواهد بود و از سوی دیگر وقتی سخن از اشتغال بانوان به میان میآید باید بدانیم که منظور نفی نقش خانهداری و نادیده گرفتن وظایف همسر داری نیست.
ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان در امور کشور
معاون استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان در اداره امور کشور و استان، گفت: نقش زنان در پیشبرد امور خانواده بیبدیل محسوب میشود و به این دلیل که خانواده نهادی مقدس و اساسی است، درنتیجه نقش بانوان در اداره جامعه چه بهعنوان مادر و همسر و چه بهعنوان یک زن در جامعه، مهم قلمداد میشود.
ناجی در ادامه خانواده را اساسیترین ساختار جامعه دانست و گفت: بانوان در تحکیم این اساسیترین رکن جامعه نقشی بیبدیل دارند و این نقش البته نباید در لابلای فرآیندهای اشتغالزایی نادیده گرفته شود.
وی بیان کرد: پشتیبانی از مردان، تربیت فرزندان صالح، حفظ بنیان خانواده، توانمندی در پذیرش مسئولیتهای مختلف، فعالیتهای اجتماعی، مسئولیتهای مدنی و ... در زمره رسالتهای بانوان در جامعه محسوب میشود.
بانوان توانمند در مدیریت اجتماعی
معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان گفت: بانوان ما در جامعه با توانمندیهایشان نشان دادهاند که میتوانند از پس بسیاری مسئولیتهای مدنی مانند مدیریت اجتماعی، فرهنگی، تولید علم، پزشکی، دانش، آموزش، تربیت، ورزش، هنر، تولید و ... برآیند و به سهولت رسالتهای اجتماعیشان را انجام میدهند و لذا باید به داشتن چنین بانوانی در استان افتخار کنیم.
ناجی نقش مؤثر زنان در مدیریت را نیز یادآور شد و گفت: فعالیت بانوان در عرصه اجتماع و سازمانهای مردمنهاد و حتی دولتی نشان میدهد که نقش این قشر موثر در جامعه را نمی توان نادیده گرفت.
وی همچنین درباره نقش بانوان در تحقق اقتصاد مقاومتی نیز، تاکید کرد: بخش اعظمی از مشاغل خانگی و همچنین روستایی بر عهده بانوان است.
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