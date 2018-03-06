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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۷:۲۷

رئیس ثبت احوال دیر:

تعداد ازدواج‌ها در شهرستان دیر ۱۱ درصد کاهش یافت

تعداد ازدواج‌ها در شهرستان دیر ۱۱ درصد کاهش یافت

بوشهر - رئیس اداره ثبت احوال شهرستان دیر گفت: طی ۱۱ ماهه امسال تعداد ازدواج‌ها در شهرستان دیر بیش از ۱۱ درصد کاهش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست پوشش وقایع حیاتی شهرستان دیر اظهار داشت: محصور نبودن برخی از آرامستان‌های شهرستان دیر موجب شده تا آمار دقیقی از فوتی‌ها نداشته باشیم که انتظار داریم مسئولین برای رفع این مشکل اعتباری اختصاص دهند.

وی با اشاره به آمار وقایع حیاتی شهرستان دیر در ۱۱ ماهه  امسال خاطرنشان کرد: هزار و ۲۱۴ واقع ولادت در این مدت ثبت شده که در این زمینه رتبه نهم استان را دارا هستیم.

رئیس اداره ثبت احوال شهرستان دیر گفت: بر طبق این آمار ماهانه ۱۱۲ واقعه ولادت ثبت شده که نسبت جنسی دختران به پسران ۱۰۵ به ۱۰۰ است.

محمدی افزود: در این مدت ۴۱۰ مورد ازدواج و ۹۲ مورد طلاق ثبت کرده‌ایم که شاهد کاهش بیش از ۱۱.۵ درصدی ازدواج نسبت به مدت مشابه در سال گذشته هستیم.

وی تصریح کرد: تاکنون ۲۲ هزار و ۳۶۷ نفر از مردم شهرستان دیر کارت ملی هوشمند دریافت کرده‌اند که تلاش می‌کنیم با راه اندازی یک ایستگاه سیار ثبت نام بتوانیم به روال کار سرعت بدهیم.

معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار دیر نیز گفت: آمار و اطلاعات  به‌ویژه در بحث وقایع حیاتی پایه‌های مباحث کلان کشور را تشکیل می‌دهد و باید تلاش کنیم این آمار دقیق و بروز باشد که البته متأسفانه در حال حاضر در زمینه برنامه ریزی عقب هستیم.

مسعود تنگستانی با تأکید بر لزوم محصور کردن آرامستان‌ها افزود: خوشبختانه در سال های اخیر در بحث فضای فیزیکی آرامستان های شهرستان پیشرفت خوبی داشته ایم  هرچند برخی جاها با مشکلاتی ناشی از وقفی بودن اراضی  مواجه هستیم.

کد مطلب 4245342

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