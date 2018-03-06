به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ۱۵ اسفند روز درختکاری، آیین نهضت بزرگ کاشت و اهداء هشت هزار اصله نهال با حضور مسئولان شهری در پارک ۲۲ هکتاری بهشت ناحیه شهری مهرگان برگزارشد.

حجت الاسلام موسوی موینی امام جمعه محمدیه دراین مراسم اظهارداشت: کاشت درخت از نیازهای زندگی بشر است تا فضای پیرامون خود را تلطیف کرده و آرامش خاطر را برای خود و دیگران مهیا کند لذا باید دراین زمینه تلاش کنیم با کاشت درخت در این کار مشارکت کنیم.

وی اضافه کرد: فرهنگ درختکاری در میان همه مردم باید نهادینه تا سلامت جامعه تضمین شود.

موسوی موینی یادآورشد: کاشت درخت در همه ادیان و فرهنگ های مختلف مورد تاکید قرار گرفته و در دین اسلامی هم به این کار ارزشمند توصیه شده و عمل کردن به آن می تواند زندگی خوبی را برای همه به ارمغان بیاورد.

امام جمعه محمدیه با اشاره به وضعیت شهرداری محمدیه بیان کرد: از اعضا شورا انتظار داریم با انتخاب شهردار محمدیه به نابسمانی وضعیت کنونی پایان دهند تا این شهر نیز همچون گذشته در مسیر توسعه حرکت کند و پروژه های شهری متوقف نشود و مردم بتوانند به موقع ازخدمات شهرداری یهره مند شوند.

حجت الاسلام موسوی موینی خواستار پیگیری مسئولان استانی برای شهرستان شدن محمدیه شد و گفت: محمدیه با داشتن جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفری شرایط شهرستان شدن را دارد و لازم است همه ئمسئولان برای تحقق آن اقدام کنند.

علیرضا بیات رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه نیز در ادامه این مراسم ضمن بااهمیت دانستن کاشت درخت و تاثیر آن در زندگی گفت: کاشت درخت علاوه بر ایجاد زیبایی در مبلمان شهری و سالم سازی هوا یکی از عوامل موثر در ارتقای کیفیت هوا و کاهش آلودگی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای شهر محمدیه افزود: ۱۵ اسفند روز درختکاری است و باید این روز را گرامی بداریم و کاشت درخت را از الویت برنامه های خود بدانیم و تلاش کنیم تا محیط زیستی مناسب و پاک داشته باشیم.

بیات تصریح کرد: میزان فضاهای سبز موجود درمحمدیه و ناحیه شهری مهرگان حدود ۱۱۰ هکتار است که ۸۰ هکتار آن در محمدیه و ۳۰ هکتار آن در مهرگان ایجاد شده و موجب شده سرانه فضای سبز در محمدیه به ۱۳ متر و در ناحیه شهری مهرگان به ۵ مترمربع برسد و با توجه به وسعت شهر و جمعیت آن وضعیت کنونی کافی نسیت و باید ارتقاء یابد.

وی گفت: باید سرانه فضای سبز ناحیه شهری مهرگان افزایش یابد تا مردم خوب این شهر نیز ازاین نعمت خدادادی بهره مند شوند.

رئیس شورای شهر محمدیه خاطرنشان کرد: در آستانه سال نو و آغاز فصل درختکاری بیش از ۴ هزار اصله نهال توسط شهرداری اهدا شده و ۴ هزار اصله نها دیگر نیز غرس شده است.

وی اظهارداشت: کاشت بیش از ۱۵ هزار جعبه گل و گیاه بهاری و ۱۵ هزار عدد گلدان بهاری در محمدیه و مهرگان از دیگر برنامه های اجرای شده شهرداری است.

رئیس شورای اسلامی شهر محمدیه تشکیل ستاد نوروزی را ازدیگر اقدامات شورا و شهرداری محمدیه برشمرد ویادآورشد: شورا وشهرداری برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان و همچنین مسافرین نوروزی اقدام به ساخت اامان بهاری، پاکسازی معابر و فضاهای تفریحی و پارک ها، ترمیم آسفالت معابر سطح شهر، رنگ آمیزی جداول کرده است.

بیات در خصوص پروژه های در دست مطالعه واقدام شهرداری در حوزه پارک ها و فضا سبز افزود: احداث بوستان در محله امامت مهرگان به مساحت ۵۰۰۰ متر مربع، احداث بوستان ولایت در محله ماهان به مساحت ۶۰۰۰ مترمربع، مطالعه و احداث جاده سلامت به مسافت تقریبی ۱۵ کیلومتر در کمربندی مهرگان، احداث و بهره برداری از پارک ۹ هکتاری شهر، احداث فضای سبز بین بلوک های ناحیه شهری مهرگان به مساحت تقریبی ۱۰ هکتار برای افزایش سرانه فضای سبز در مهرگان، توسعه درختکاری و احیای بوستان های شهر از جمله اقداماتی است که در دستور کار قرار گرفته و به زودی عملیاتی خواهد شد.

وی گفت: محمدیه سومین شهری است که به عنوان پایلوت حذف بطری پلاستیکی آب و جایگزینی ظرف شیشه ای آب شناخته شده تا به محیط زیست کمک شود که این طرح با همکاری اداره محیط زیست، شورا و شهرداری محمدیه در حال اجراست.

در ادامه امام جمعه، رئیس، اعضاء شورا و بخشدار با حضور در یکی از محلات شهر محمدیه چند اصله نهال را غرس کردند.