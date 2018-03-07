آسمان استان سمنان ابری است/احتمال بارش در ارتفاعات

به گزارش خبرنگار مهر، نقشهها و عکسهای هواشناسی همزمان با روز چهارشنبه شانزدهم اسفندماه نشان میدهند سامانه کمفشار بارشی از دیروز سهشنبه، در حالی وارد استان سمنان شده که نخستین تأثیر آن بر روی شهرستانهای غربی مانند مهدیشهر و سمنان، تنها آسمانی نیمهابری بوده است اما پیشبینی میشود بر میزان ابرها طی ساعات آتی افزودهشده تا جایی که ممکن است امروز چهارشنبه، شهر سمنان بارش باران را نیز تجربه کند.
هماکنون دمای هوای مرکز سمنان ۱۲درجه بالای صفر، رطوبت ۶۶درصد و سرعت باد چهار کیلومتر بر ساعت است همچنین بیشینه و کمینه دمای هوا برای روز چهارشنبه ۲۰ و ۱۰ درجه بالای صفر، پنجشنبه ۲۱ و ۹درجه بالای صفر و نهایتاً جمعه ۲۳ و ۱۱ درجه بالای صفر اعلام میشود و وزش باد از فردا در شهر سمنان پدیده محتملتری از بارش باران خواهد بود.
احتمال بارش در شاهرود
این وضعیت اما برای شاهرود نیز متصور است. آسمان این بزرگترین و پرجمعیتترین شهرستان دیار قومس نیز نیمهابری است و احتمال بارش در عصر چهارشنبه وجود دارد دمای هوا هماکنون ۱۳درجه بالای صفر و آسمان نیمهابری است احتمال بارش باران طی ساعات آتی و حتی صبح پنجشنبه نیز شاهرود وجود دارد. پیشبینی هواشناسی برای میزان دمای هوا طی روز چهارشنبه در بیشینه و کمینه به ترتیب ۱۹ و هشت درجه بالای صفر، برای روز پنجشنبه ۱۷ و هشت درجه بالای صفر و روز جمعه ۱۸ و ۹ درجه بالای صفر است.
طبق پیشبینی هواشناسی محتملترین ساعات برای بارش باران در شاهرود بعدازظهر چهارشنبه، شامگاه چهارشنبه و صبح پنجشنبه خواهد بود همچنین روز گذشته (سهشنبه، پانزدهم اسفندماه۹۶) در شاهرود یک میلیمتر باران بارید.
استقرار ابرها امروز در دامغان مانند غروب روز گذشته پدیده غالب هواشناسی است اما تفاوت کهن دیار دامغان با سایر نقاط استان، در وزش باد است که باعث شده هوا کمی سردتر به نظر بیاید. برای دامغان نیز باید پیشبینی بارش پراکنده در ساعات آتی و بهخصوص فردا، پنجشنبه را داشت. دمای هوا در روز چهارشنبه ۱۲درجه بالای صفر است و بیشینه و کمینه دمای هوا برای امروز، فردا و پسفردا به ترتیب ۲۲ و ۱۰، ۲۰ و ۱۰ و ۲۰ و ۱۰ درجه بالای صفر عنوانشده است.
گرمسار گرمترین شهر استان سمنان
شرقی نشین تنهای دیار قومس اما شرایط کمی متفاوتی دارد. باران در میامی از صبح چهارشنبه بهطور پراکنده میبارد و بهخصوص کالپوش را متأثر کرده است. هوای میامی هماکنون ۱۰ درجه بالای صفر است اما در شهر میامی آسمان آفتابی گزارش میشود پیشبینی هواشناسی برای عصر چهارشنبه و صبح پنجشنبه میامی نیز افزایش ابرها و بارش پراکنده محسوب میشود. بیشینه و کمینه دمای هوا برای چهارشنبه ۲۱ و شش درجه بالای صفر، پنجشنبه ۲۰ و هفت درجه بالای صفر (با احتمال بارش باران) و برای آدینه ۲۱ و هشت درجه خواهد بود گفتنی است ابرها در روز جمعه از آسمان میامی خداحافظی میکنند و از صبح شنبه هوا کاملاً پایدار خواهد بود.
گرمسار و ایوان کی دو همسایه غربی هم متأثر از سامانه کمفشار بارشی روز گذشته بودند اما از امروز پدیده خاص هواشناسی برای آنها گزارش نمیشود هرچند نم نسبی ۶۶ و ۴۶درصدی در این دو شهرستان احتمال بارش پراکنده را در ارتفاعات نفی نمیکند. درنهایت باید گفت برای این دو شهرستان نمیتوان پدیده خاصی را متصور بود.
سردترین شهر استان سمنان اما شهمیرزاد با هشت درجه بالای صفر است و پسازآن میامی با ۱۰ درجه قرار دارد . گرمترین اما گرمسار با ۱۶ درجه بالای صفر است و در کل باید گفت آسمان نیمهابری، بارش پراکنده بهخصوص در شرق استان و همچنین وزش باد پدیده امروز جوی استان سمنان محسوب میشود. برای فردا نیز پیشبینی هواشناسی احتمال بارش در شاهرود، میامی، دامغان و حتی سمنان است اما از روز جمعه جو تقریباً پایدار میشود تا حدی که صبح شنبه آفتاب در مرکز آسمان دیار قومس خواهد درخشید.
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