قرارداد جنگنده های اف ۱۵ با آمریکا در معرض خطر قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الدستور، منابع آمریکایی به نگرانی قطر از تلاش کنگره آمریکا برای اعمال تحریم های جدید ضد کشورهایی که از حماس حمایت می کنند، پرده برداشتند.

پایگاه المانیتور گزارش داد؛ قطری ها نگران هستند و مصوبات احتمالی را غیرعادلانه که دوحه را هدف قرار می دهند و قرارداد چند میلیارد دلاری مربوط به خرید جنگنده میان قطر و آمریکا را در معرض خطر قرار می دهد.

بر اساس این گزارش؛ قطر به اطلاع آمریکایی ها رسانده است که قرار داد ۲.۶ میلیارد دلاری که در دسامبر گذشته برای خرید ۳۶ جنگنده اف ۱۵ به امضا رسیده، ممکن است که اگر کنگره تحریم ها را اجرایی کند، به خطر افتد.

این در حالی است که قرار است این موضوع در سفر ماه آینده تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر به واشنگتن مورد رایزنی قرار گیرد.