آماده سازی حرم مطهر رضوی برای سال جدید وسخنرانی رهبر معظم انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام سید جلال حسینی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همچون سال های گذشته مراسم لحظه تحویل سال در صحن و سرای حرم امام رضا(ع) برگزار می شود.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های برنامه‌های امسال، تخصصی کردن برنامه‌های فرهنگی حرم مطهر رضوی است.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: برای سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب نیز تهمیدات ویژه‌ای اندیشیده شده است به صورتی که پوشش تصویری مراسم در وسعتی به مساحت یک میلیون مترمربع در ۵۰ نقطه پوشش تصویری داده خواهد شد.

حسینی تاکید کرد:همچنین در تالار قدس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی میهمانانی از ۱۰ کشور دنیا به صورت زنده و مستقیم سخنان رهبر انقلاب را گوش خواهند داد و پس از ۴۸ ساعت فرمایشات مقام معظم رهبری به ۴ زبان زنده دنیا چاپ و منتشر خواهد شد.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی بیان کرد: در ایام نوروز همچنین شبستان‌ها و رواق‌هایی با موضوعات تخصصی نهج البلاغه، خانواده و مشاوره، شعر و شاعری، اخلاق و عرفان، تاریخ امامت و سیره معصومین(ع) در۱۰ محور ویژه زائران نوروزی پیش‌بینی شده است.

وی گفت: ۸هزار خادمیار آماده برای خدمت‌رسانی فرهنگی و تبلیغی هستند که ۴ هزار مبلغ و سخنران در این بسیج عمومی خدمات متنوعی را ارائه خواهند داد.