به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول کازرونی بعد از ظهر سه‌شنبه در آئین تجهیز و بروز رسانی کارگاه‌های آموزشی فناوری خودرو فنی و حرفه‌ای اظهار داشت: بهبود وضعیت اشتغال نیازمند افزایش سطح مهارت جویندگان کار است.

وی اضافه کرد: کارگاه‌های فنی و حرفه‌ای نقش بسیار مهمی در مهارت‌آموزی و ایجاد زمینه اشتغال دارند و در همین راستا تلاش داریم تا زمینه تجهیز این کارگاه‌ها و افزایش امکانات موجود فراهم شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان بوشهر از تجهیز هفت کارگاه آموزشی اتومکانیک فنی و حرفه‌ای در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: هشت خودروی جدید در این کارگاه‌ها مستقر شده است.

وی با اشاره به اینکه این کارگاه‌ها شامل کارگاه‌های اتومکانیک و تعمیر اتومبیل‌های سواری، تعمیر برق خودرو، صافکاری و نقاشی خودرو هستند، بیان کرد: این کارگاه‌ها در بوشهر، دیلم، گناوه، دشتستان، تنگستان و کنگان فعال شده‌اند.

کازرونی ظرفیت هر کارگاه را ۱۵ نفر اعلام کرد و افزود: تاکنون هزار و ۲۲۳ نفر در قالب ۹۹ دوره آموزش‌های مهارتی را در بخش دولتی در حوزه صنایع خودرو در سطح استان بوشهر فرا گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه طرح به‌روزرسانی کارگاه‌ها به نوعی یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است ادامه داد: این بروزرسانی کارگاه‌ها همزمان با همه نقاط کشور در استان بوشهر انجام شده است.